A 312 km/h davanti all'autovelox: può farla franca, ecco come

Una Porsche 911 GT3 lanciata a 312 chilometri orari sull’autostrada A40, nella valle dell’Arve, in Alta Savoia. È quanto ha rilevato, nella notte tra il 27 e il 28 settembre, un autovelox mobile della gendarmeria francese. Al volante della vettura, un manager svizzero di 48 anni, fermato dagli agenti dopo un lungo inseguimento.

La velocità registrata è prossima al limite massimo dichiarato per il potente modello Porsche e supera di oltre 180 km/h il limite di 130 previsto sulle autostrade francesi. Per l’automobilista sono scattati il ritiro della patente e il sequestro della vettura, dal valore di circa 250mila euro. Per poter rientrare a casa ha inoltre dovuto versare una cauzione di 1.500 euro.

Secondo la normativa francese, l’eccesso di velocità potrebbe costargli fino a tre mesi di carcere. In caso di trasferimento del procedimento alle autorità svizzere, però, le conseguenze potrebbero essere ancora più pesanti: la legislazione elvetica prevede per i cosiddetti “pirati della strada” almeno un anno di pena e una multa commisurata al reddito.

La vicenda potrebbe tuttavia trasformarsi in un caso giudiziario. Secondo l’avvocato francese Jean-François Changeur, esperto di reati stradali, il conducente potrebbe contestare la misurazione: alcuni autovelox mobili francesi, infatti, avrebbero limiti tecnici inferiori alla velocità rilevata. Alla misurazione viene inoltre applicata una tolleranza del 5%, che porterebbe il dato a 300 km/h. Sarà ora il tribunale a stabilire se il ricorso potrà essere accolto.