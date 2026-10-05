Elezioni in Brasile, Bolsonaro Jr vince al primo turno con il 47 per cento: va al ballottaggio con Lula

Le elezioni presidenziali brasiliane si avviano al ballottaggio del 25 ottobre tra il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore di destra Flávio Bolsonaro, poiché nessuno dei due candidati ha ottenuto la percentuale superiore al 50% dei voti validi necessaria per la vittoria al primo turno. La corsa è stata serrata, con Flávio Bolsonaro che ha prevalso su Lula al primo turno delle elezioni di domenica. Con oltre il 99% dei voti scrutinati, Bolsonaro si è assicurato circa il 47,03% delle preferenze, mentre Lula si è piazzato al secondo posto con il 45,16%. Lula sconfisse di misura il padre di Bolsonaro, l'ex presidente di destra Jair Bolsonaro, nel 2022, che sta ora scontando una condanna a 27 anni di carcere agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver complottato per ribaltare quelle elezioni e impedire a Lula di entrare in carica.

"Abbiamo appena avuto una lezione di democrazia", ha esordito Lula da Silva, parlando dopo i risultati del primo turno. Lula ha definito "inaspettato" il risultato, che ha visto Flávio Bolsonaro (PL) al primo posto con il 47,03%, e ha confessato di aspettarsi una vittoria del PT senza la necessità di un secondo turno. E ancora: "Mi sarebbe piaciuto vincere le elezioni al primo turno, ma non è la prima volta che ci penso. Ci ho pensato nell'89 e non ha funzionato, ci ho pensato nel '94, nel '98, nel 2002, nel 2006… poi ci abbiamo pensato nel 2010 con Dilma, nel 2014, poi ci ho pensato con Haddad nel 2018, con me nel 2018… non ha funzionato. Sapete perché non ha funzionato? Perché alla gente piace che io gareggi al secondo turno. E io sono molto bravo nei turni a eliminazione diretta".