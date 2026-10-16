Oregon, 16enne spara: strage nella scuola elementare, 4 morti. Chi lo ha fermato e ucciso

Nuova strage in una scuola americana. Un ragazzo di 16 anni è entrato con la forza nella Silver Rail Elementary School di Bend, in Oregon, e ha sparato uccidendo tre bambini e un insegnante, prima di essere colpito a sua volta da un passante-eroe intervenuto prima dell'arrivo della polizia.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora del tutto chiara e le indagini, a cui sta collaborando anhe l'Fbi, sono ancora all'inizio. L'allarme è scattato all'ora di pranzo. Alle 12.59 ora locale è infatti arrivata la prima chiamata al 911 per denunciare una persona che sparava in un parcheggio. Un minuto dopo decine di telefonate si sono succedute per spari all'interno della scuola. Gli agenti sono arrivati sul posto alle 13.02 e hanno trovato tre bambini di 5, 8 e 11 anni morti sotto i colpi di arma da fuoco. Ucciso anche un insegnante, mentre un bimbo di sette anni e un uomo di 54 sono rimasti feriti e si trovano in ospedale. Le loro condizioni non sono note.

L'aggressore, un sedicenne che abitava a Bend, è stato ucciso da un passante che lo ha seguito all'interno della scuola e lo ha affrontato, evitando così una strage ancora peggiore. Per molti l'uomo, di cui la polizia non ha diffuso l'identità è già un eroe. Non è chiaro come il passante-eroe sia entrato in azione e se avesse o meno il diritto di portare un'arma con sé vicino a una scuola. Il suo gesto però ha evitato quella che poteva essere una carneficina.

Il ragazzo è entrato con la forza nell'istituto, sparando alle porte chiuse per sbloccare le serrature. Poi ha iniziato a colpire con la sua "arma lunga". La polizia finora non ha reso noto che tipo di arma abbia usato. Non è noto ancora neanche il movente del killer nè se conoscesse o meno qualcuno all'interno della scuola. "Oggi è un giorno terribile per la nostra comunità. La scuola dovrebbe essere un posto sicuro, dove i bambini possono imparare", ha detto la sindaca di Bend Melanie Kebler. La sparatoria di Bend è la 21esima uccisione di massa negli Stati Uniti nel 2026 ed è destinata a riaccendere il dibattito sulle armi in piena campagna per le elezioni di metà mandato.