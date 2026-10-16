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L'Italia proroga lo stop di Schenghen con la Spagna: migranti, cosa succederà tra 7 giorni

venerdì 16 ottobre 2026
L'Italia proroga lo stop di Schenghen con la Spagna: migranti, cosa succederà tra 7 giorni

1' di lettura

L'Italia ha confermato per 7 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, decisa in seguito alla crisi di Ceuta e più volte rinnovato. "A seguito di un confronto tra Roma e Madrid - spiegano fonti di Palazzo Chigi - l'Italia ha deciso di prorogare per 7 giorni i controlli temporanei dei collegamenti con la Spagna così da allinearli alla scadenza delle misure spagnole".

"Nel corso della prossima settimana - si sottolinea dal governo italiano - i rispettivi ministri degli Interni lavoreranno insieme per valutare misure di cooperazione sostitutive". Si intravvede, insomma, la volontà di superare la crisi diplomatica insorta tra Roma e Madrid.

I ministri dell'Interno di Spagna e Italia "lavoreranno nei prossimi giorni per procedere all'eliminazione dei controlli Schengen" istituiti reciprocamente dai due Paesi, confermano anche fonti della delegazione spagnola a Bruxelles commentando la decisione di Roma di prorogare la sospensione di Schengen allineandola alla scadenza dei controlli di Madrid nei confronti dell'Italia. 

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