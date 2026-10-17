Katie Zacharia, record del mondo: Trump licenzia la portavoce dopo 5 giorni

Dopo soli 5 giorni, Donald Trump ha detto a Katie Zacharia di riconsiderare il suo ruolo di portavoce della Casa Bianca. Lo ha riferito lo stesso presidente parlando con i giornalisti. "Onestamente, se fossi in te, ci ripenserei", ha raccontato di avere detto il presidente alla Zacharia ieri mattina.

Donald ha affermato che ne avrebbero discusso al suo rientro alla Casa Bianca dopo gli impegni elettorali per Midterm e che avrebbe lasciato a lei la decisione finale. "Katie, ne hai davvero bisogno? Non credo che tu ne abbia bisogno", ha riferito di averle detto. La neo-portavoce era finita subito al centro delle polemiche per avere mentito riguardo alla propria qualifica di avvocato.

Venerdì 9 ottobre Trump aveva annunciato che Zacharia, consulente per la comunicazione della sua società di media, avrebbe preso il posto di Karoline Leavitt come portavoce. Martedì 13 ottobre la 41enne Zacharia ha incontrato per la prima volta i giornalisti, con un'apparizione molto breve: in appena 14 minuti ha risposto a tre domande e poi ha chiuso all'improvviso. Trump ha comunque lodato la sua prestazione. Ma non è bastato.

Il siluramento da record non lascia però spazio a veleni o recriminazioni, almeno stando alle parole della stessa ex portavoce.

In un post su X, la Zacharia ha ringraziato Trump. "E' stato un onore lavorare per lui", ha scritto sul suo account personale. "Il presidente Trump è un uomo meraviglioso, gentile, attento, entusiasta, un gran lavoratore", ha aggiunto, con l'auspicio "più americani possano apprezzarlo". "Nessuno renderà mai l'America grande come ha fatto e continua a fare", ha concluso.