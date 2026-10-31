ISLAM RADICALE IN INGHILTERRA: QUANDO LA RELIGIONE DIVENTA UNA PRIGIONE PER LE DONNE

L’inchiesta del Times, rilanciata da Tgcom24, racconta una realtà inquietante: donne private della libertà, matrimoni imposti, isolamento sociale e regole religiose che rischiano di prevalere sui diritti fondamentali. Fino a quando l’Europa continuerà a voltarsi dall’altra parte? C’è una verità che l’Europa deve avere il coraggio di affrontare: non tutto può essere giustificato in nome della religione, della cultura o del rispetto delle tradizioni. L’inchiesta del quotidiano britannico The Times, ripresa da Tgcom24, porta alla luce una situazione gravissima all’interno di alcune comunità musulmane del Regno Unito. Donne alle quali viene impedito di uscire liberamente di casa, di imparare la lingua inglese, di scegliere chi sposare. Donne che rischiano di vivere sotto il controllo del marito, della famiglia o di autorità religiose che pretendono di decidere il loro destino. Siamo nel Regno Unito, nel cuore dell’Europa democratica, non in un Paese governato da un regime teocratico. Eppure, secondo le testimonianze e le denunce riportate, per alcune donne la libertà resta soltanto una parola scritta sulla carta. Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda l’influenza dei consigli religiosi islamici, spesso chiamati sharia councils, che intervengono nelle questioni matrimoniali e familiari.

Questi organismi non hanno l’autorità dei tribunali britannici, ma il loro peso sociale e religioso può diventare enorme per le donne sottoposte alle pressioni della propria comunità. Il problema è drammatico: che valore ha la libertà garantita dalla legge se una donna, nella propria famiglia, non è libera di esercitarla? Quando un uomo può ottenere più facilmente un divorzio religioso, mentre una donna incontra ostacoli, pressioni e richieste economiche, non siamo davanti a una semplice differenza culturale. Siamo davanti a una questione di dignità, uguaglianza e diritti umani. La domanda che dobbiamo porci è scomoda, ma necessaria. Perché le società occidentali, così attente a difendere l’uguaglianza tra donne e uomini, talvolta faticano a intervenire quando le discriminazioni avvengono all’interno di comunità religiose? La paura di essere accusati di intolleranza non può diventare un alibi per ignorare gli abusi. Denunciare il fanatismo religioso islamico non significa attaccare tutti i credenti musulmani. Significa difendere anche quelle donne musulmane che chiedono libertà, protezione e giustizia. Il rispetto di una religione non può trasformarsi nell’accettazione di matrimoni forzati, segregazione, violenze domestiche o subordinazione femminile. Nessuna tradizione può essere considerata superiore alla dignità umana. L’integrazione non può significare soltanto vivere nello stesso territorio. Significa riconoscere che esistono principi comuni ai quali nessuno dovrebbe potersi sottrarre. Una donna deve poter studiare, lavorare, uscire di casa, scegliere il proprio marito, separarsi e decidere liberamente della propria vita. Non importa quale sia la sua religione. Non importa da quale Paese provenga la sua famiglia. Non importa cosa pretendano gli uomini della sua comunità. In una democrazia, la legge dello Stato e i diritti fondamentali delle persone devono prevalere su qualsiasi imposizione religiosa. E chi utilizza l’Islam, o qualunque altra fede, per giustificare il controllo e l’oppressione delle donne deve essere contrastato con fermezza. La vicenda britannica dovrebbe essere un campanello d’allarme anche per l’Italia e per il resto d’Europa. Non perché ogni comunità musulmana rappresenti un pericolo, ma perché ignorare le forme documentate di integralismo e coercizione significa abbandonare proprio le persone più vulnerabili. Il multiculturalismo non può essere una scusa per tollerare discriminazioni che condanneremmo immediatamente in qualsiasi altro contesto. La libertà religiosa è un diritto. Imporre la religione agli altri non lo è. La diversità culturale è una ricchezza. La sottomissione delle donne non lo è. La tolleranza è un valore democratico. La tolleranza verso gli abusi è una rinuncia alla giustizia.

L’Europa deve avere il coraggio di distinguere tra la libertà di professare una fede e la pretesa di imporre regole religiose che limitano i diritti degli altri. Perché una società che non riesce a proteggere la libertà delle donne, qualunque sia la loro origine o religione, tradisce i principi sui quali dice di fondarsi. E su una cosa non possono esserci compromessi: nessuna donna deve essere costretta a vivere prigioniera in nome di Dio. Se l’Islam radicale pretende di imporre la subordinazione delle donne, di limitare le libertà individuali e di anteporre precetti religiosi alle leggi dello Stato, allora bisogna avere il coraggio di affermare, con assoluta chiarezza, che queste imposizioni sono incompatibili con i valori della nostra Repubblica, con la nostra Costituzione e con i principi fondamentali della nostra civiltà democratica. Non è una questione di razzismo, di intolleranza o di ostilità verso chi professa una fede diversa. È una questione di rispetto delle leggi, di libertà individuale e, soprattutto, di dignità delle donne. L’Italia deve essere un Paese aperto a chi vuole vivere rispettandone le regole, ma non può e non deve accettare che, in nome di una religione, si creino comunità nelle quali le donne vengano private dei diritti che la nostra Costituzione riconosce a ogni persona.

Chiunque voglia vivere nel nostro Paese deve sapere che la libertà religiosa è garantita, ma nessuna interpretazione religiosa può giustificare la violazione dei diritti fondamentali. E questo vale per tutti, senza eccezioni. Non possiamo permettere che, dietro il paravento del rispetto culturale, si diffondano forme di integralismo che negano proprio quelle libertà conquistate attraverso decenni di battaglie civili e democratiche. L’integralismo islamico che pretende di sottomettere le donne e di sostituire le leggi dello Stato con imposizioni religiose non è compatibile con il nostro ordinamento democratico. Punto. Questo va detto chiaramente, senza timori, senza ambiguità e senza cercare giustificazioni politicamente convenienti. Perché l’integrazione richiede rispetto reciproco, ma soprattutto il riconoscimento di un principio irrinunciabile: in Italia nessuna religione è al di sopra della Costituzione, nessuna tradizione è al di sopra della legge e nessun uomo ha il diritto di togliere libertà a una donna. Su questi principi non si tratta. Non si arretra. Non si fanno compromessi.