FENTANYL, IL VELENO DELLE MAFIE CHE STA DEVASTANDO L’AMERICA: L’EUROPA NON ASPETTI DI CONTARE I SUOI MORTI

Cartelli criminali, profitti miliardari del narcotraffico, giovani strappati alla vita, corpi devastati e famiglie distrutte. Le mafie sono un cancro mondiale che prospera sulla sofferenza umana. È arrivato il momento di fermare questa industria della morte. Questa è una strage silenziosa che deve scuotere il mondo. C’è un orrore che attraversa gli Stati Uniti e che nessuna società civile può permettersi di ignorare. Si chiama fentanyl. Un oppioide sintetico estremamente potente, diventato uno dei protagonisti più devastanti della crisi americana delle overdose. Una sostanza che, quando prodotta e distribuita illegalmente, può uccidere in quantità minuscole e alimentare un mercato criminale spietato. Dietro questa tragedia ci sono madri che seppelliscono i propri figli, padri che perdono le proprie figlie, ragazzi che non diventeranno mai adulti e bambini che cresceranno senza genitori.

E mentre migliaia di famiglie affrontano lutti e sofferenze, le organizzazioni criminali continuano a cercare profitti. Le mafie che si arricchiscono sulla dipendenza e sulla morte rappresentano un cancro mondiale. Un cancro che non conosce pietà, che attraversa i confini e che trasforma la vita umana in merce. I dati più recenti dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’autorità sanitaria statunitense, restituiscono la dimensione dell’emergenza. Secondo le stime provvisorie riferite al 2025, negli Stati Uniti si sono registrati circa 69.973 decessi per overdose da droghe, di cui circa 38.084 hanno coinvolto oppioidi sintetici, categoria che comprende il fentanyl. Questi numeri non indicano esclusivamente morti causate dal fentanyl, ma mostrano quanto gli oppioidi sintetici continuino a pesare sulla mortalità per overdose. Rispetto agli anni peggiori della crisi, i decessi sono diminuiti. È un segnale importante, che dimostra quanto possano contare prevenzione, cure e interventi sanitari. Ma quasi settantamila morti per overdose in un solo anno rimangono una tragedia nazionale. Non sono semplici statistiche. Sono persone, famiglie, sogni e futuri spezzati. Ogni morte evitabile è una sconfitta della società. E ogni profitto costruito consapevolmente sulla vendita di sostanze letali è una vergogna per l’umanità. Il fentanyl viene utilizzato legalmente in medicina per trattare dolori intensi e durante alcune procedure anestesiologiche, sotto stretto controllo sanitario. Il problema è il fentanyl prodotto clandestinamente e venduto nel mercato illegale. È circa 50 volte più potente dell’eroina e 100 volte più potente della morfina. Può provocare una grave depressione respiratoria, perdita di coscienza, coma e morte. Il rischio aumenta quando viene mescolato ad altre sostanze o inserito in pillole contraffatte. Un adolescente può credere di assumere un medicinale e ritrovarsi esposto a un oppioide potentissimo. Un giovane può acquistare una droga senza sapere che contiene fentanyl. Una sola esposizione può essere fatale. Questa è una delle forme più crudeli del mercato clandestino: vendere sostanze dalla composizione sconosciuta, mettendo a rischio vite umane pur di guadagnare. Corpi devastati: piaghe, necrosi e amputazioni. Questo è il fentanyl. Esiste un’altra realtà terribile che emerge dalla crisi americana. Persone con braccia e gambe ricoperte di ferite profonde. Ulcere che non guariscono. Tessuti che muoiono. Infezioni che possono diventare gravissime. Queste lesioni sono state associate soprattutto alla xilazina, un sedativo veterinario che viene talvolta mescolato al fentanyl illegale. La xilazina può essere collegata a gravi lesioni cutanee e dei tessuti molli, fino alla necrosi. Nei casi estremi, le complicazioni possono rendere necessarie amputazioni. È importante precisare che non è il fentanyl da solo a consumare direttamente la carne umana: il fenomeno riguarda soprattutto le miscele contenenti xilazina e altre complicazioni mediche. Ma questa distinzione non rende meno drammatica la situazione. Un mercato criminale in cui circolano sostanze capaci di provocare overdose, piaghe profonde, necrosi e amputazioni è un mercato che sta causando sofferenze umane inaccettabili. Dietro ogni ferita c’è una persona. Dietro ogni amputazione c’è una vita cambiata per sempre. Bisogna denunciare con forza chi alimenta questa industria criminale. Le mafie e i cartelli coinvolti nel narcotraffico sono organizzazioni capaci di sfruttare la vulnerabilità delle persone, corrompere, intimidire, riciclare denaro e costruire enormi patrimoni illegali. Le autorità americane hanno documentato il coinvolgimento di importanti cartelli messicani, tra cui il cartello di Sinaloa e il Jalisco New Generation, nella produzione e nel traffico di fentanyl illegale. La responsabilità è delle organizzazioni criminali e dei loro complici, non del popolo messicano, che subisce anch’esso le conseguenze della violenza dei cartelli. I guadagni del narcotraffico internazionale raggiungono dimensioni enormi. Non è possibile attribuire con precisione tutti questi profitti al solo fentanyl, ma il traffico di oppioidi sintetici costituisce una fonte di finanziamento per reti criminali. Le mafie sono un cancro mondiale perché non distruggono soltanto attraverso la violenza. Distruggono attraverso la corruzione, il riciclaggio, la dipendenza, lo sfruttamento e il commercio di sostanze potenzialmente mortali. Per loro, una nuova persona dipendente è un nuovo cliente. Una nuova rotta può significare nuovi profitti.

Un nuovo mercato può significare altro potere. È una logica disumana che deve essere combattuta senza esitazioni, con tutti gli strumenti dello Stato di diritto. L’Europa è davvero preparata? La crisi americana deve rappresentare un avvertimento per l’Europa. Secondo l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA), il continente deve mantenere alta l’attenzione sulla presenza di fentanyl e di altri oppioidi sintetici altamente potenti, tra cui i nitazeni. Nel rapporto europeo del 2026 viene segnalato anche il caso della Bulgaria, dove sono stati riportati oltre 100 decessi collegati al fentanyl nel periodo 2024–2025. È un segnale che non deve essere ignorato. La situazione europea non ha raggiunto le dimensioni di quella americana, ma questo non significa che il pericolo non esista. Le organizzazioni criminali possono modificare rapidamente le rotte del traffico e cercare nuove opportunità di guadagno. Non possiamo aspettare che l’Europa cominci a contare un numero enorme di vittime prima di intervenire. In Italia non dobbiamo assolutamente concedere alle mafie un’altra occasione per arricchirsi. L’Italia conosce bene la devastazione provocata dalla criminalità organizzata. La ’ndrangheta, Cosa Nostra, la camorra e altre reti criminali hanno dimostrato quanto il narcotraffico possa alimentare patrimoni illegali, riciclaggio e infiltrazioni nell’economia. Non esistono prove che il mercato italiano del fentanyl abbia oggi le dimensioni di quello americano. Ma sottovalutare il rischio sarebbe un errore. Servono controlli alle frontiere, monitoraggio delle sostanze sintetiche, indagini finanziarie, collaborazione internazionale e laboratori capaci di identificare rapidamente nuove droghe. Bisogna colpire i patrimoni criminali, le reti di distribuzione e il riciclaggio. Perché togliere denaro alle mafie significa indebolire il loro potere. Proteggere i giovani significa impedire che quel potere cresca attraverso nuove dipendenze e nuove tragedie. I giovani non devono diventare vittime dell’avidità criminale. Nessun ragazzo dovrebbe perdere la vita per una pillola contraffatta. Nessuna famiglia dovrebbe scoprire troppo tardi che una sostanza acquistata illegalmente conteneva fentanyl. Le scuole devono informare. Le famiglie devono poter dialogare. I servizi sanitari devono essere preparati. La prevenzione deve spiegare i rischi reali, senza banalizzarli e senza ricorrere a informazioni false. Le persone dipendenti non sono il nemico. Il nemico è il sistema criminale che sfrutta la loro vulnerabilità e alimenta un mercato pericoloso. Basta silenzio. Basta indifferenza. Basta profitti sulla morte. La lotta contro il fentanyl illegale deve essere una battaglia internazionale. Non bastano dichiarazioni e promesse. Servono prevenzione, investimenti nella sanità, collaborazione tra magistrature, forze dell’ordine, sequestri patrimoniali e indagini sulle reti finanziarie del narcotraffico. Le mafie devono essere private del loro potere economico e della capacità di infiltrarsi nella società. L’America ha già pagato un prezzo umano terribile. L’Europa deve imparare da quella tragedia. L’Italia deve difendere le proprie comunità prima che il pericolo possa aggravarsi. Le mafie sono un cancro mondiale. Un cancro che si alimenta di denaro sporco, corruzione, violenza e sofferenza umana. Non possiamo permettere che il futuro dei nostri figli venga sacrificato per arricchire organizzazioni criminali. Non possiamo accettare che la morte diventi un affare. Non possiamo rimanere indifferenti davanti alle famiglie distrutte, ai giovani che muoiono e alle persone segnate per sempre dalle conseguenze delle droghe sintetiche. La vita di un ragazzo vale più di qualsiasi impero criminale. La dignità di una persona vale più di qualsiasi patrimonio mafioso. Il futuro delle nuove generazioni non è in vendita. E se oggi conosciamo il pericolo, abbiamo il dovere morale di fare tutto il possibile per prevenirlo. Perché il giorno in cui ci accorgeremo di aver agito troppo tardi, nessun denaro potrà restituire alle famiglie le vite perdute.