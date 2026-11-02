Jet con 9 persone a bordo si schianta in strada: le urla nell'audio con la torre di controllo

La registrazione audio delle comunicazioni tra la cabina di pilotaggio e il centro di controllo del traffico aereo di Miami ha documentato gli ultimi istanti del jet precipitato nel sud della Florida domenica 1° novembre. L’audio, pubblicato sul sito LiveATC, ricostruisce la drammatica sequenza degli eventi che hanno preceduto lo schianto.

Inizialmente, la pilota aveva comunicato ai controllori di volo che l’equipaggio stava affrontando problemi legati alla formazione di ghiaccio e una turbolenza moderata, cercando condizioni meteorologiche più favorevoli. Tuttavia, la situazione è precipitata rapidamente. Meno di un minuto dopo, dalla cabina è stato lanciato un segnale di emergenza, il "Mayday", accompagnato dalla segnalazione di una discesa improvvisa dell’aereo a circa 10.000 piedi al minuto.