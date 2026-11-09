Cracovia, l'attentatore Michal Oksinski è morto in ospedale. L'ultimo mistero: "Estrema destra? No, antifa"

E' morto in ospedale Michal Oskinski, il 24enne polacco che sabato scorso ha aperto il fuoco sulla folla a Cracovia uccidendo 6 persone. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro a fuoco con gli agenti intervenuti nella piazza del Mercato Principale, teatro della strage. "Vi informiamo che l'autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale", ha comunicato la polizia regionale in un post su X. Secondo le autorità, l'uomo era "affascinato dalle ideologie di estrema destra" e il primo ministro Donald Tusk ha definito la sparatoria - la più grave nel Paese dalla fine del comunismo nel 1989 - un atto di "terrorismo". Stando a quanto riferito dalle autorità, tra le sei vittime ci sono due stranieri. Quindici i feriti. Prima di sparare sulla folla indossando equipaggiamento tattico e imbracciando un fucile d'assalto AR-15, il giovane aveva ucciso i genitori e la sorella nella loro abitazione, a due ore di auto da Cracovia.

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I due stranieri uccisi sabato erano un cittadino britannico e una cittadina austriaca. Tra i feriti cittadini britannici, portoghesi, russi, tedeschi e austriaci. Scampati alla strage invece diversi turisti italiani presenti nella piazza. La polizia è intervenuta nel giro di pochi minuti. Ne e' scaturito un inseguimento tra l'aggressore, alla guida di una Subaru nera, e una pattuglia della polizia locale. Giunto a un incrocio, l'uomo ha urtato un veicolo fermo. E' quindi sceso dall'auto e ha ingaggiato un conflitto a fuoco con due agenti, ferendoli gravemente. Anche se secondo il ministro dell'Interno, l'autore della strage era "affascinato dalle ideologie di estrema destra", gli inquirenti ritengono che saranno necessarie indagini approfondite per chiarire le sue motivazioni. E' stata aperta un'indagine per un atto "di natura terroristica".

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