Ue contro Amazon: "Abuso di posizione dominante, multa di oltre un miliardo"

Una sanzione di oltre 1 miliardo di euro ad Amazon per abuso di posizione dominante: è stata irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell'Unione europea. Il colosso dell'e-commerce avrebbe violato l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Ue. Secondo l'Antitrust, nello specifico, Amazon avrebbe danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce.

"Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon, presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante", ha spiegato l'Antitrust.

Tra le "colpe" del colosso ci sarebbero pure dei vantaggi esclusivi messi a disposizione dei clienti. Tra questi l'etichetta "Prime", che garantisce spedizioni nel minor tempo possibile, generalmente un giorno. E non solo: consente pure di partecipare ad eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e aumenta la probabilità che l'offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box. L'istruttoria, come riporta TgCom24, ha accertato che si tratta di funzionalità cruciali per il successo dei venditori e per l'aumento delle loro vendite. Intanto è già arrivata la replica di Amazon: "Siamo in profondo disaccordo con la decisione dell'Autorità e presenteremo ricorso. La sanzione e gli obblighi imposti sono ingiustificati e sproporzionati".

