Emmanuel Macron, bandiera dell'Europa rimossa di notte. La figuraccia dell'Eliseo, cosa c'è dietro

È stata rimossa sabato notte la grande bandiera dell'Unione europea che era stata appesa sotto l'Arco di trionfo a Parigi, che aveva scatenato accuse e polemiche. La bandiera era stata esposta in occasione del lancio del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, senza essere affiancata però dal tricolore francese che abitualmente campeggia sul posto, il monumento dedicato al Milite ignoto. L'Eliseo ha provato a nascondere la figuraccia, dichiarando che la bandiera non è stata tolta a causa delle polemiche, bensì perché era previsto fosse esposta soltanto nelle giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio. Il monumento continuerà invece a essere illuminato con i colori simbolo dell'Ue per una settimana, come altri luoghi della capitale. I candidati della destra alle elezioni presidenziali del 2022 erano insorti, polemizzando per la sostituzione dello stendardo francese.

La bandiera europea, nel frattempo, è stata proiettata anche in molti altri luoghi simbolo della Francia, tra cui sulla Tour Eiffel e all'Eliseo a Parigi, e in numerose altre città. Valérie Pécresse, presidente dell'Île-de-France e candidata per i Républicains, ha twittato: «Presiedere l'Europa sì, cancellare l'identità francese no!», chiedendo al presidente Emmanuel Macron di «ripristinare il tricolore a fianco della bandiera europea».

Durissima era stata anche Marine Le Pen, che aveva palato di «provocazione» che «offende chi si è battuto per la Francia», mentre l'altro candidato di estrema destra, Eric Zemmour, si era scagliato contro quello che ha definito «un oltraggio». La Le Pen ha twittato che la rimozione della bandiera dell'Ue è stata una «bella vittoria patriottica all'alba del 2022», ringraziando la «massiccia mobilitazione di tutti coloro che amano la Francia e la Repubblica». Che oltralpe non piaccia più l'Europa lo ha confermato un recente sondaggio prodotto da Ifop secondo cui solo il 29% dei francesi auspica una sovranità europea nell'ambito di un'Europa più integrata contro il 50% degli italiani e il 43% dei tedeschi.

