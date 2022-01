Che tempo che fa, Fabio Fazio si presenta così davanti a Roberta Metsola: il dettaglio della sua mano

31 gennaio 2022 a

a

a

Mentre Roberta Metsola, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, parla dell'omicidio di Giulio Regeni e assicura: "Troverete il Parlamento Europeo al vostro fianco, per far di tutto per trovare la verità e perché giustizia venga fatta in questa tragedia", la regia inquadra la mano del conduttore mostrando un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori: un braccialetto giallo con la scritta: "Verità per Giulio Regeni".

La presidente del Parlamento europeo ha anche ricordato David Sassoli: "Quando David è mancato ho perso un amico, la sua scomparsa ci ha rattristati molto. Era un grande presidente e un grande uomo. Quando entrava in una stanza con il suo sorriso genuino e il suo cuore sempre aperto a tutti i Deputati, tutti si sentivano a loro agio. Aveva a cuore i valori e i principi, amava il Parlamento europeo e i valori dell'Europa. Anche durante il periodo del Covid-19 ha preso decisioni coraggiose: il Parlamento è rimasto aperto anche a persone vulnerabili. Raccolgo la sua eredità e ho un grande lavoro da continuare".

Che tempo che fa, Orietta Berti e il raptus: "Gliel'ho buttato", il gelo da Fabio Fazio | Video

È anche il momento che "l'Europa e il Parlamento Europeo diventino leader dei diritti universali, devono proteggerli", prosegue la Metsola. "Ora voglio continuare il suo lavoro. I prossimi due anni e mezzo non saranno facili, stiamo uscendo da due anni di pandemia, di decisioni difficili ma anche coraggiose. L'Unione Europea ha spinto per aiutare i Paesi a uscire da questo periodo difficile. Tra due anni e mezzo avremo le elezioni per il Parlamento Europeo e voglio che le istituzioni escano da Bruxelles, vadano in tutte le città e i comuni europei per ascoltare e prendere decisioni che facciano la differenza nella vita di tutti. Guardo i miei figli: il più grande, Luca, va a votare per la prima volta e io devo convincere la sua generazione, con i miei colleghi del Parlamento Europeo, che vale la pena votare e fare una scelta su chi vuoi che ti rappresenti".

"Incubazione più breve". Omicron, l'analisi di Guido Rasi: ecco i dati che ribaltano il quadro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.