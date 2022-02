Green pass, l'ultima impensabile stretta: "Fino a quando viene prorogato", cala la scure dell'Europa

03 febbraio 2022 a

Il Green pass sarà valido fino al 30 giugno 2023. "Oggi la Commissione europea ha adottato una proposta per estendere di un anno il certificato digitale Covid dell'Ue", ha annunciato il portavoce della Commissione Ue, Christian Wigand, nel briefing quotidiano con la stampa."Allo stato attuale, il Covid continua a essere prevalente in Europa. Dobbiamo anche essere pronti per un possibile aumento dei contagi nella seconda metà dell'anno, o per l'emergere di nuove varianti", premette il portavoce.

"Il nuovo certificato digitale Covid è stato messo in atto come misura eccezionale e continua a essere una misura eccezionale. Attendiamo con ansia il giorno in cui non sarà più necessario", ha proseguito Wigand. "Per ora dobbiamo assicurarci che gli europei possano viaggiare in sicurezza e che possano utilizzare i certificati se gli Stati membri continuano a imporre restrizioni".

E "oggi stiamo proponendo questa proroga per dare al Consiglio il tempo sufficiente per concludere il processo legislativo prima della scadenza dell'attuale regolamento. Proponiamo anche alcune limitate modifiche al regolamento per rendere più facile la vita dei cittadini, ad esempio, proponendo di garantire una corretta codifica delle dosi di vaccinazione per le persone che ricevono la vaccinazione in diversi Stati membri", ha concluso.

