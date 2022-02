Stasera Italia, "crisi industriale possibile". Da sinistra, sentenza di morte per l'Italia: una euro-follia?

04 febbraio 2022 a

a

a

La transizione ecologica porterà a una crisi industriale? Secondo Paolo Galimberti è uno scenario possibile. "L'Europa ce lo impone. Sul green l'Italia è in ritardo. Tuttavia bisognerà che in tempi rapidi i conti vengano rifatti", spiega da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4. "Non so se il governo che durerà un anno riuscirà a fare tutto. E' veramente molto poco tempo", osserva l'editorialista de La Repubblica. Che conclude: "Draghi sembra pronto a scatenare la cavalleria, quindi i partiti, i membri del governo. Mi pare questo un compito complicato".

"Il passaggio all'auto elettrica è velleitaria e pericolosa", aggiunge Paolo Liguori. "Non esiste adesso il passaggio. Ci sono problemi enormi di riconversione. Mancano gli investimenti, non ci sono nemmeno le colonnine per le auto elettriche. Non raccontiamo delle grandi palle", prosegue il direttore di Tgcom.

"Poi, questa energia elettrica che servirà per l'auto elettrica e che dovrebbe sostituire il petrolio come la produrremo? Noi che non la produciamo, forse con il petrolio?", osserva ancora Liguori. "allora dal punto di vista ambientale le cose si pareggiano se non addirittura andiamo in sofferenza".

Spesa e bollette crescono, gli italiani si impoveriscono mentre la politica litiga sottobanco sulla legge elettorale. Vergogna! L'analisi di Andrea Pasini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.