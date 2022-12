Qatargate, ridicolo scaricabarile della sinistra: la colpa è della destra...

Brunella Bolloli 13 dicembre 2022 a

Mentre la procura federale belga prosegue il suo lavoro di smantellamento della lobby criminale che puntava a influenzare le decisioni del Parlamento europeo in cambio di palate di denaro dal Qatar, in Italia comincia il gioco preferito dei politici: lo scaricabarile. Colpa nostra? No, di quegli altri. Illuminante, a questo riguardo, l'intervista che Brando Benifei, capo delegazione del Partito democratico in Europa, ha rilasciato ieri ad alcuni giornali. Dopo essersi dichiarato «schifato» e «addolorato» per queste vicende che «rischiano di colpire tutta l'immagine del Parlamento europeo», Benifei, membro del gruppo dei Socialisti e Democratici al centro dell'indagine, attacca gli avversari: se a Bruxelles esiste la corruzione è colpa della destra, perché «ha sempre bloccato le norme più rigide», dice.

Il capodelegazione Pd sorvola sulle attività di consulenza di Massimo D'Alema in Qatar, ammette ora che l'attivismo della Ong di Antonio Panzeri lo ha spinto a chiedersi «di cosa si occupasse realmente», ma poi tira in ballo i 49 milioni della Lega, tanto per trovare una exit strategy a uno scandalo che sta facendo molto male alla Ditta, visto che gli uomini e le donne coinvolte nel Qatargate sono tutti vicini alla storica sinistra dalemiana. Andrea Cozzolino è l'eurodeputato il cui assistente Francesco Giorgi, compagno della greca Eva Kaili, è finito sotto inchiesta e arrestato per corruzione. Travolto da quello che il quotidiano Le Soir ha definito "Italian connection", Cozzolino ieri ha rinunciato alla sua attività di coordinatore delle emergenze e con lui il collega italiano Piero Bartolo, il medico salvatore di Lampedusa folgorato dalla politica dem, ieri ha lasciato la posizione di relatore ombra sul testo di liberalizzazione dei visti al Qatar, mentre la parlamentare italo-belga Maria Arena, ha deciso di lasciare la presidenza della commissione per i Diritti Umani.

Stessa mossa anche per Marc Tarabella, la cui casa è stata perquisita sabato sera. Sono tutti socialisti, parte di quella grande famiglia che in Italia è passata dai Ds al Pd sventolando la bandiera di una presunta superiorità morale. Ecco, quella bandiera adesso appare ammainata. E Alessandra Moretti, che ora se la prende con gli articoli di Libero diffidando dal «fare illazioni», certamente non è coinvolta in prima persona e avrà «agito in trasparenza», ma non può negare che i sigilli degli inquirenti siano stati posti anche alle stanze dei suoi stretti collaboratori, una in particolare, Federica Garbagnati, che non risulta tra gli indagati. Neppure Moretti e Cozzolino risultano indagati dalla procura belga. E a Bruxelles i socialisti fanno quadrato. La parola d'ordine è prendersela con gli italiani. Come sempre.