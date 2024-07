L'America corre e l'Europa la rincorre (ma appare una sprovveduta sonnambula)

17 luglio 2024 a

L’orologio di Bruxelles è fermo, quello di Washington corre. Il calendario dell’Europa è un déjà-vu, quello degli Stati Uniti spalanca i cancelli del domani. Ieri il parlamento europeo ha confermato Roberta Metsola alla presidenza, domani Ursula von der Leyen sarà (salvo sorprese) di nuovo alla guida della Commissione Ue. È l’eterno ritorno dell’uguale. I voti contano come numero periodico, la politica non pesa, la storia trasformatrice è ingabbiata dalla procedura.