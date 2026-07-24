Lega, "ecco la nuova banconota da 20 euro": clamoroso siluro su Ursula e Ue

Il profilo Instagram della Lega spara a zero su Ursula e Bruxelles, affondati con un... tappo di plastica. "Tutti che parlano dell’arrivo delle nuove banconote dell’Unione Europea… noi ce le immaginiamo così, che ne dite?", ironizza il post con la foto condivisa di una (immaginaria) nuova banconota da 20 euro. Sopra, l'immagine dell'iconico tappo di plastica anti-inquinamento reso obbligatorio dall'Ue.

"Ingegnerizzata per resistere ai più alti standard di burocrazi ed eurofollie", si legge nella spiegazione della foto. "20 sono i gradi del condizionatore nell'ufficio di Ursula Von der Leyen" mentre "il tappo invece rappresenta la follia di Bruxelles"

Una risposta sarcastica alla iniziativa della Banca centrale europea, che nelle scorse ore ha presentato i disegni finalisti del concorso per la nuova serie di banconote in euro e ha avviato un sondaggio pubblico, invitando i cittadini di tutta Europa a contribuire alla scelta definitiva. Le proposte ruotano attorno a due temi, "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli", e ai motivi decorativi selezionati per rappresentarli. "Le banconote in euro non sono un semplice mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell'Europa", ha spiegato la presidente dell'istituto, Christine Lagarde. "Coniugando bellezza e significato, rinsalderanno la nostra identità comune".

Il concorso ha raccolto oltre 1.200 candidature. A 25 di loro è stato chiesto di sviluppare una proposta per uno o per entrambi i temi. La scelta delle dieci proposte finali è stata affidata a una giuria indipendente di 21 esperti appartenenti a discipline diverse - grafica, comunicazione, neuroscienze e storia - ciascuno designato dalla banca centrale del rispettivo paese dell'area dell'euro. Ora la parola passa ai cittadini. Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di svolgere un sondaggio online sulle 10 proposte, aperto fino al 21 settembre 2026. In parallelo, una società di ricerca indipendente condurrà una rilevazione con le stesse domande su un campione rappresentativo di cittadini dell'area dell'euro. Una volta selezionato il progetto definitivo, la BCE pubblicherà un rapporto sui risultati di entrambi i sondaggi. La decisione finale sul disegno delle nuove banconote è attesa intorno alla fine dell'anno e il Consiglio direttivo terrà conto delle conclusioni della giuria, di una valutazione tecnica e dei risultati dei due sondaggi.