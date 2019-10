Anche Aurora Ramazzotti e Martina Colombari al Cross Generation Festival

Grazia, il primo fashion brand 100% italiano presente nel mondo con oltre 20 edizioni internazionali, apre le porte di Palazzo Serbelloni nel cuore di Milano, per il grande evento Cross Generational Festival.

Il 25 ottobre, personaggi della musica, del cinema e della moda insieme al direttore del magazine Silvia Grilli si confronteranno su tematiche quali l’ambiente, i social, il futuro, il cyberbullismo, il benessere, la sorellanza, la meritocrazia.

Saranno presenti le attrici Martina Colombari, Serena Rossi, Madalina Ghenea e Miriam Candurro, la conduttrice Aurora Ramazzotti, la conduttrice e scrittrice Benedetta Parodi, l’imprenditore digitale Francesco Facchinetti, la cantante e giudice di X Factor Malika Ayane.

“Mi piace definire Grazia un incrocio, dove ti fermi, guardi a destra, a sinistra, davanti e anche indietro, scoprendo prospettive inesplorate. Un incrocio tra culture, età, opinioni, passioni, un magazine che guarda al mondo, rifuggendo il pensiero unico”, ha dichiarato Silvia Grilli.

Cross Generational Festival è un evento creato per unire e mettere a confronto generazioni diverse di cui Grazia è stata da sempre testimone: il magazine esiste in Italia da 80 anni ed è stato letto prima dalle nostre nonne, poi dalle nostre madri infine dalle loro figlie. Perché in questi anni non è più l’età ad accomunare le donne, ma le loro passioni. Le differenze non servono a dividere, ma possono alimentare il confronto ed arricchirci.

Il rapper Shade, le conduttrici Filippa Lagerback e Melissa Satta, la modella Marica Pellegrinelli, lo chef Andrea Berton, la giornalista Cristina Parodi, Johanna Maggy insegnante di pilates e health&life coach, le cantanti Nina Zilli e Arisa, le star del web Elisa Maino, Rosalba e Ludovica Valli, sono altre personalità che interverranno durante i talk previsti dalle 10 alle 20 a Palazzo Serbelloni.

Cross Generational Festival è aperto al pubblico ed assistere ai talk e dibattiti è gratuito. Per i bambini sono previsti nel pomeriggio giochi e laboratori di Kikolle Lab. Inoltre in programma c'è una lezione di Sapopa Body Consciousness, la disciplina che insegna a mettersi in sintonia con il proprio corpo e con la mente.

Partner dell’evento sono: Lancia Ypsilon e Clinique.

Lancia Ypsilon Monogram, la Fashion City Car, si mostrerà al pubblico in un nuovo, prezioso abito bicolore Gold e Noir.

La radio ufficiale è Radio Monte Carlo.

Per accreditarsi fino ad esaurimento posti, le lettrici potranno cliccare su https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cross-generational-festival-evento-grazia