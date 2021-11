Luca Guglielmi, il discendente di Rodolfo ValentinoGuglielmi

08 novembre 2021 a

a

a

E’ il discendente di Rodolfo Valentino e da lui ha ereditato lo sguardo magnetico e la passione per la recitazione; parliamo di Luca Guglielmi, nella vita un restauratore a livello architettonico e artistico su edifici tutelati dalla Sovrintendenza ma anche clientela privata, ma da sempre attore.

https://www.instagram.com/lucaguglielmi72/-

Caratterizzato da un fascino disarmante, che ricorda proprio il suo antenato-Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, Rodolfo Valentino-ha partecipato a diverse puntate di Scherzi a Parte.

Tra i registi gli piacerebbe lavorare con Simona Izzo e Cinzia Th Torrini:” le donne, soprattutto nella regia sanno mettere, a mio avviso, quel quid in più. Spero di incontrare presto la Izzo, ho conosciuto, invece, la Torrini. E’ una bravissima insegnante e una grande regista e produttrice, con lei mi piacerebbe collaborare in una storia di un’antica famiglia, magari nella campagna scozzese, oppure in un film di avventura e azione stile 007!”-sottolinea Guglielmi-“forse per la mia passione per le corse in macchina, e i rally.

La mia ultima gara è stata con BMW M3 alcuni anni fa e ora sto pensando di riprendere a correre. Mi piacciono gli sport dinamici, come anche la vela. Perché imparare ad andare per mare ti insegna a vivere.

Se non conosci bene anche il tuo equipaggio e tutti coloro che ti accompagnano nel tuo viaggio, come nella vita, è un disastro”.

Come ci si prepara per la tv e il cinema e quali sono le differenze?

“In tv hai un copione che può cambiare da un momento all’altro, devi essere pronto a tutto, perché la vittima non è partecipe e le sue reazioni non sono prevedibili.

A chi polemizza dicendo che gli alcuni scherzi sono finti e i vip lo sanno, posso garantire che si sbaglia, è proprio tutto vero; a volte bisogna fermare lo scherzo, se no potrebbe finire male con reazioni incontrollabili, mosse, per esempio dall’ira.

E’ più facile recitare in una fiction che in un programma come Scherzi a Parte; se ti scoprono, tutto è rovinato e si ha una grande responsabilità.

Nel cinema la parte puo’ anche non piacerti e hai la possibilità di rinunciare.

La coach ti prepara e si tirano fuori dal cassetto emozionale i sentimenti da esprimere in scena.

All’Accademia mi hanno sempre detto che ho la dote naturale di avere un bagaglio emozionale dal quale trarre ispirazione per il mio lavoro”.

DNA di Rodolfo Valentino docet?

“Qualcosa si sarà tramandato, io so che mi risulta facile, ma, ripeto, non mi permetto di paragonarmi alla sua grandezza”.

La somiglianza con Rodolfo Valentino era ed è evidente per tutti, anche per il cinema d’Oltreoceano, che ora lo corteggia per un film, ma lui resta umile, anche se piace molto, ha un’energia particolare, cattura l’attenzione.

Perché il fascino non si improvvisa!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.