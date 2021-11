La Sicilia magica del Barone Casmiro: il successo del libro di Samonà

Tra spettri del passato, famiglie nobili, e Tomasi di Lampedusa: nella storia raccontata dal giornalista quella dell'intera Sicilia

30 novembre 2021

C’è una villa quasi magica sulle colline palermitane di Capo d’Orlando in cui, negli anni 30, il barone Casimiro Piccolo, acquarellista e fotografo, se ne stava come una sorta di Grande Gatsby sussurrato. In compagnia di un drappello d’artisti e sognatori -compreso il cugino Tomasi di Lampedusa che cercava spunti per Il Gattopardo il barone viveva le sue tranquille scorrerie accompagnato dalla presenza di gnomi, fate, ninfe e folletti. Questa la trama di Bonjour Casimiro Il barone e la villa fatata (Rubettino), «un viaggio visionario nell’universo dei Baroni di Calanovella; un romanzo che per la presenza di elementi descrittivi, a tratti sembra assumere la forma del saggio per poi tornare a una dimensione narrativa: una commistione di stili», spiega la sinossi. L’autore è Alberto Samonà, giornalista e scrittore pregiato, e assessore della Regione Siciliana ai Beni Culturali, nonchè già consigliere della famiglia Piccolo di Calanovella. Le avventure del barone, realmente esistito, canuto ed elegante nel gesto e nelle pochette, qui si dipanano in una sorta di realismo magico che, attraverso il racconto storico della famiglia, percorre i destini della Sicilia stessa. Si avverte, nel romanzo di Samonà una passione insana per i suoi luoghi; e un raffinatissimo riferimento al romanzo-cult Principe Mago. Storie autenticamente vissute di Raniero Allaita di Pietratagliata firmato di Bent Parodi, indimenticato giornalista-scrittore del Giornale di Sicilia che ha segnato gli ultimi 40 anni di giornalismo culturale dell’isola. Samonà lo ricorda molto

