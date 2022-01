Gian Pietro Beltrando con Swisstech è l'opportunità del futuro  Made in Italy.

07 gennaio 2022 a

a

a

Le fondamenta del successo della nota azienda italiana Swisstech Consulting è ad opera dei due importanti imprenditori italiani, Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando.

La Swisstech Consulting, è impegnata nella vendita di sistemi automatici algoritmici nel trading, più precisamente nel mercato del Forex.

La sede della società è a Genova, è famosa in tutta Italia, per aver fatto registrare importanti volumi d’affari raggiunti e al flusso influenzale utilizzato da essa.

Precisamente, Swisstech Consulting, è una start-up nata a maggio 2021, in soli 7 mesi ha consolidato una struttura che vanta un team imponente composto da varie figure. Gian Pietro Beltrando, noto imprenditore e influencer italiano, stabilito a Cuneo, co-proprietario di molteplici aziende operanti in vari settori è posizionato come front-man commerciale e amministrativo dell’azienda e segue tutta la parte di vendita e di contabilità aziendale, “Abbiamo creato un prodotto unico, alla portata di tutti, capace di adeguarsi a ogni tipologia di cliente”.-afferma Beltrando.

Tommaso Zapparrata, invece, eclettico imprenditore Siciliano stabile in Versilia, nella Swisstech Consulting ricopre la carica di co-proprietario, amministratore delegato e di tecnico gestionale della struttura. Vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore, coordina l’azienda collaborando con i Sales Manager ed i tecnici per offrire un servizio attivo h24 365 giorni l’anno a tutti i clienti. “Abbiamo creato un’intelligenza artificiale fuori da ogni schema, in grado di poter soddisfare le esigenze di qualsiasi utente, dal neofita fino al più esperto; il nostro software necessita solamente di una connessione ad internet e uno smartphone”-aggiunge Zapparrata

Il prodotto di punta offerto dalla Swistech Consulting si chiama “Beltrando FX”, nome scelto per aggredire il mercato sui Social Network tramite il profilo Instagram @G_B__7, è divenuto famoso su tutto il territorio nazionale, grazie all’importante influenza generata. Beltrando FX un prodotto strategico che lavora in totale autonomia su 17 coppie valutarie nel mercato del Forex.

Il software analizza i cambi valutari, grazie ad intelligenze artificiali, analisi fondamentale e tecnica, settaggi importanti e filtri di notizie operando sia long che short sul mercato, ha un ottimo profit factor ed al momento vanta solamente clienti soddisfatti, come visionabile tramite link certificato Trustpilot.

https://it.trustpilot.com/review/swisstechconsulting.it

I tecnici della Swisstech Consulting, guidati da Davide Barbera che si occupa di aiutare il cliente a installare il software e il dott. Enrico Faraci che si occupa della parte di developing e aggiornamento di tutti i sistemi della società, compongono una parte fondamentale della struttura aziendale. Zapparrata ed Enrico Faraci, per la passione viscerale che hanno in questo settore, hanno da pochi mesi conseguito con successo l’esame da Consulente Finanziario proprio per espandere la possibilità di eventuali progetti futuri della società.

“La vision della Swisstech Consulting non si ferma al panorama italiano, ma punta ad esportare ed ampliare il proprio business in tutto il mondo tramite un franchising, con un focus mirato soprattutto agli Stati Uniti” - dichiara Zapparrata.

I Sales Manager tra i quali Lorenzo Caraccio, Thomas Agazzi, Mario Viscari, Christian Rametta, Andrea Castagno e Zakaria Ahouga seguono tutti i clienti costantemente spiegando gratuitamente alla perfezione tutti i vari passaggi necessari.

Infine, tutto questo garantisce la piena trasparenza del prodotto in questione.

http://www.swisstechconsulting.it



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.