Alessandro Marro duplica il format, in arrivo un altro ristorante

20 gennaio 2022 a

a

a

Alessandro Marro duplica il suo format e si prepara a inaugurare un altro ristorante, a Porto Cervo, a Giugno. Imprenditore della ristorazione, Alessandro Marro è già titolare di due ristoranti, uno specializzato in pesce e uno in carne e pizza, una experience a contato con i sapori, il gusto e nuove esperienze culinarie- Marro Garden Fisheria-via Valleambrosia3 Assago-MI- e Ristorante Marro- Via Cassino Scanasio, 13, Rozzano MI. Il nuovo ristorante a Porto Cervo avrà uno stile più internazionale rispetto a Milano, cucina mediterranea rivisitata in chiave fusion, anche sushi, con piccola area dedicata alla pizzeria e alla panificazione.Si chiamerà Marro Portocervo. “Le materie prime saranno come sempre super selezionate, come è nello stile dei miei ristoranti”-sottolinea Alessandro Marro-“caratterizzati da accuratezza nella scelta e qualità dei prodotti, avranno grande attenzione nella preparazione e cottura dei piatti. A Milano continua il successo degli igloo da Marro Garden Fisheria e c’è già grande attesa per l’apertura del giardino estivo”. Alessandro Marro non sbaglia un colpo neppure nell’altro ristorante milanese, specializzato in carne, con grande ricerca di tagli da tutto il mondo, dagli USA, all’Australia, e vasta reperibilità dei prodotti grazie all’importazione. “Il nostro Flower Designer si divertirà a cambiare gli arredi, con tonalità più delicate e frizzanti. In occasione di San Valentinoabbiamo previsto un menu degustazione con una selezione di piatti della nostra cucina. Gettonatissimi gli igloo in versione romantica, ma non mancheranno le mises en place a tema, rosso passione, in linea con la serata”. Tra i piatti in lista da Marro Fisheria non mancano le creazioni con fiori eduli anche su sushi, il Tuna Gold, delizioso lingotto di tonno dorato, sulla carne, invece, come sul filetto di Fassona, l’oro è sui fianchi. Tra le altre novità firmate Alessandro Marro, appena rientrato da Istambul, dove, come in tutti i suoi viaggi, ha trovato spunti, idee e nuove energie, ci sarà l’evoluzione del logo, con gli elementi tipici dei ristoranti di questo imprenditore illuminato, oro e verde a contrasto. All’interno della nuova creazione di Marro, in Sardegna, non mancheranno vetrine con alcuni accessori tendenza firmati Ale Marro, prediletto da vip e mondo dello spettacolo, molti amici storici di Marro, come Alba Parietti che ha scelto uno dei ristoranti milanesi per il suo compleanno, il figlio Francesco Oppini, numerosi cantanti famosi e sportivi noti al grande pubblico. Ogni mese tante novità nelle location firmate Ale Marro, dalle tovaglie, agli oggetti design, secondo la stagione e il tema del momento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.