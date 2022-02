Radio Libertà, elogio del rigore: appunti di liberalismo

01 febbraio 2022 a

Nell'attuale scenario della Politica italiana, preda di dinamiche spesso burrascose e non orientate al bene della civitas, una parola dovrebbe tornare a imperniare agone e dibattito: libertà. Libertà, da cui Liberalismo. Del quale il secondo Presidente della Repubblica italiana, Luigi Einaudi, fu uno dei più profondi e strenui sostenitori.

Il suo pensiero, le sue prediche - titolate "inutili" nel volerne invece sottolineare l'essenziale utilità - sono sempre attualissime, e tracciano ancora oggi sentieri virtuosi sui quali dovrebbe incamminarsi la buona politica. Ne parleremo stamane, dalle 12:00 alle 13:00, durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su Radio Libertà.

Ospiti d'eccezione saranno CORRADO SFORZA FOGLIANI, Presidente di Assopopolari e Vicepresidente di ABI, nonché CARLO LOTTIERI, Docente di Filosofia del Diritto e fra i Fondatori dell'Istituto Bruno Leoni.

Per rinverdire un insegnamento che è la chiave della buona Politica, ieri come oggi e come sempre: conoscere, discutere e infine deliberare.

La diretta si potrà seguire dal sito:

- dal sito www.radioliberta.net

- dalla app di RADIO LIBERTÀ iOS e Android

- sui canali 252 e 740 del digitale terrestre

- sul canale digitale della radio DAB

- su YouTube e Facebook alle pagine di RADIO LIBERTÀ

