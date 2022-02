21 febbraio 2022 a

Maison Cilento presenta la nuova collezione dedicata a San Gennaro, in accordo con il Tesoro di San Gennaro.

“È stato un grande privilegio e un immenso onore realizzare una collezione così emotivamente densa di significato che ha un valore simbolico non solo per noi partenopei ma per tutti gli italiani. Ancor più emozionante è stato aver potuto accedere ai misteri e ai luoghi sacri della nostra tradizione”, ha dichiarato Ugo Cilento, che rappresenta una di quelle rarissime aziende storiche italiane che hanno ancora un gran successo dopo tanti anni di lavoro e che incarna lo stile napoletano unico nel mondo,

La Maison Cilento 1780, emblema dell’eleganza sartoriale e della cravatteria artigianale Made in Italy, iscritta nel registro dei marchi storici italiani di interesse nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha realizzato, in accordo con la gestione del Tesoro e con la Deputazione, da secoli custode della Real Cappella, una speciale collezione che raffigura i simboli del Santo patrono di Napoli, San Gennaro, rafforzando così il legame con l’anima della città, sempre presente nella storia e nelle collezioni della Maison. Ugo Cilento, ottava generazione della famiglia, noto a livello internazionale per la qualità della sartoria e la capacità imprenditoriale che oggi gli consente di essere una impresa forte e solida con lo sguardo rivolto al futuro, ha l’onore di essere stato contattato per realizzare le cravatte che rappresentano una figura così importante nell’immaginario collettivo.

La collezione è composta da tre varianti, ogni cravatta, in pregiata seta twill, a sette pieghe e rigorosamente realizzata a mano, è caratterizzata da piccoli motivi grafici sulla pala principale che rappresentano l’ampolla, la mitra e il fiore che decora il busto. Le cravatte riportano più in grande sul codino l’ampolla, la mitra e il busto del Santo. Un racconto della vita di Napoli e dei misteri di San Gennaro, dunque, attraverso l’eleganza di una cravatta che rappresenterà davvero la città nel mondo: Napoli infatti attribuì alla protezione di San Gennaro la grazia di essere stata liberata da molteplici flagelli: le violente eruzioni del vulcano, la sanguinosa guerra tra Angioini e Aragonesi e l’epidemia che ne conseguì.

Il ripetersi del cosiddetto miracolo dello scioglimento del sangue più volte l’anno rinnova costantemente la protezione del Santo sulla città e sui napoletani.

La collezione di cravatte, realizzata in concerto con il Tesoro di San Gennaro, si potrà trovare presso lo shop del Museo in via Duomo 149.



