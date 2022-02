23 febbraio 2022 a

Nicola Atzei, la nuova tendenza nei digital store musicali con Relax (Pre workout).

Il suo nuovo singolo è Motivation (Fury of the saiyans) , hit musicale di Recovery (Post Workout)

Nicola Atzei è un musicista e un producer di successo tra i più promettenti della scena musicale, sotto la label Ar.ms Empire.

Noto anche come personal trainer / Coach Online, grazie alla sua azienda di Coaching "Team Nicola Atzei®️" è stato l’unico che abbia unito i suoi talenti per allenare e motivare i fans attraverso i social con la sua musica con canzoni come: Motivation (Fury of the saiyans) , Recovery (Post Workout) e Relax (Pre workout).

Dai sacrifici nascano sempre le soddisfazioni, come nello sport, così anche nella musica?

“Si anche nella musica così come nello sport dai sacrifici nascono le soddisfazioni, io penso che anche nella musica la fortuna non esista, io credo che più uno lavori duro e più sarà fortunato”.

Sei un motivatore per il tuo team, ma anche per i tuoi fans sui social; credi che i cantanti abbiano una grande responsabilità per i messaggi che comunicano alle nuove generazioni?

“I cantanti hanno un ruolo fondamentale nella vita delle persone, sia per quanto riguarda le nuove che vecchie generazioni, una canzone può letteralmente migliorarti una giornata, strappare un sorriso anche nei periodi più bui e duri della vita”.

Dove prendi ispirazione quando scrivi la tua musica?

“Prendo ispirazione dalla vita quotidiana, da quello che sento e provo, trasformandola in musica ed emozioni”.

Che tipo sei?

“Sono un ragazzo semplice, con una relazione stabile, che ha come hobby e lavoro la musica e il fitness. Penso che ogni giorno bisogna andare a letto sapendo di aver dato il massimo in quella determinata giornata, solo così si può fare la differenza”.

Come vedi il mondo della musica e delle produzioni oggi?

“Vedo il mondo della musica in continua evoluzione, la musica sta acquisendo sempre più potere infatti ai cantanti e produttori musicali spetterà il grande compito di guidare le nuove generazioni”.

Dove nasce la tua passione per la musica?

“La mia passione per la musica nasce negli anni 90, quando con mio padre ascoltavamo in macchina le cassette”.

Com’è nata l’idea di scrivere Motivation?

“E’ nata dalla voglia di trasmettere un senso di motivazione per tutti i ragazzi nell'affrontare con grinta una nuova giornata”

Ti aspettavi tutto questo successo?

“Non penso di aver raggiunto nessun successo, sto sempre con i piedi per terra sia per quanto riguarda la musica che con il settore fitness. So solo che devo continuare a dare il meglio giorno dopo giorno”.



https://nicolaatzei.com/

https://www.instagram.com/nicolaatzei

https://www.facebook.com/nicolaatzeimusic/

