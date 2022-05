Le proposte degli operatori della Sicurezza privata, in un webinar organizzato da A.I.S.S. il 9 Maggio

09 maggio 2022 a

a

a

Lo scorso 30 Marzo ANAC ha approvato le Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si tratta di un risultato estremamente significativo, fra i punti qualificanti del PNRR, nonché ineludibile premessa per poi varare una corposa e sostanziale riforma del Codice degli Appalti.



Le Linee Guida individuano le modalità operative della riqualificazione, che varranno per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. Per migliorare ed efficientare le procedure, rendendo la riformulazione davvero utile per Stakeholder e Cittadini, è stata avviata una consultazione pubblica sulle Linee Guida (scadenza 10 Maggio 2022), con possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di far pervenire le proprie osservazioni e indicazioni.



A.I.S.S. – Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, fra le maggiori sigle che riuniscono e rappresentano gli Imprenditori operativi nel settore della Sicurezza privata non armata - ex art. 134 del T.U.L.P.S., accoglie con spirito propositivo l’iniziativa, e per approfondire e far conoscere sia il tema sia le proprie istanze ha organizzato un webinar, Lunedì prossimo 9 Maggio.



L’appuntamento, dal titolo “Riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”, si potrà seguire a partire dalle 15:30 in diretta sulla pagina Facebook di A.I.S.S.. Moderato da Claudio Verzola, Responsabile delle Relazioni istituzionali dell’Associazione, vedrà la presenza di un prestigioso parterre di Ospiti: interverranno infatti il Professor Avvocato Mario Eugenio Comba, Ordinario di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Torino e Avvocato Amministrativista; l’Onorevole Jacopo Morrone, Membro della II Commissione Giustizia e già Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Franco Cecconi, Presidente di A.I.S.S.; Giuseppe Mallardo, per l’Ente Nazionale Bilaterale Investigazione Sicurezza e Tutela (ENBISIT).



Da tempo impegnata per la rimozione del tetto del massimo ribasso, nonché per la lotta all’effetto dumping creato dalle associazioni di volontariato (che svolgono mansioni legate alla Sicurezza pur non essendo provviste dei requisiti normativi richiesti dal T.U.L.P.S.), A.I.S.S. offre ai suoi iscritti e a tutti i Cittadini interessati questo ulteriore momento di approfondimento e confronto. Affinché i decisori possano trarne spunti e conclusioni utili a riaffermare un principio cardine, specie per l’Italia che verrà: la Sicurezza è il bene primario, e deve essere affidata a professionisti competenti che ne facciano – oltre che una professione – anche una missione di vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.