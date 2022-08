Lega? Sul territorio, per il territorio

04 agosto 2022 a

Uno dei valori che hanno fatto della Lega il partito più longevo d'Italia è senza dubbio la capacità di saper ascoltare la voce - anzi, le voci - del Territorio. Un radicamento che ha origini profonde, trovando nella collocazione locale il significato e l'obiettivo più alti del proprio agire politico, nonché la ragione stessa del "fare Politica": per le Persone, in mezzo alle Persone.

Ai blocchi di partenza di una campagna elettorale che risulta già "inquinata", a Sinistra, da quella che possiamo definire una "propaganda contro" - contro qualcuno, contro l'avversario politico del momento, e mai, o quasi mai, "a favore" di qualcosa, che sia utile, costruttivo e stimolante per il Paese - la proposta della Lega e di Matteo Salvini riparte anche questa volta dal Territorio. Lì dove incidono davvero i problemi, e dove è urgente saper produrre soluzioni celeri e concrete.

Di questo si parlerà durante la puntata odierna di ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su Radio Libertà (nuovo nome dell'emittente storica Radio Padania): con un focus speciale sul Piemonte. Dalle 15:30 alle 16:30 interverranno infatti in diretta l'Eurodeputato della Lega ALESSANDRO PANZA, Responsabile del Dipartimento Politiche per le Aree montane; il Deputato ALESSANDRO GIGLIO VIGNA, Capogruppo leghista in Commissione Politiche UE; nonché il Consigliere Regionale della Lega ANDREA CANE, Vicepresidente della Commissione Sanità.

Una vera e propria "triade istituzionale", per testimoniare come le istanze del Territorio siano ascoltate e perseguite a tutti i livelli: locale, nazionale e comunitario.

La puntata si potrà seguire in diretta dal sito www.radioliberta.net, utilizzando l'apposita app di RADIO LIBERTÀ per iOS e Android, sul canale digitale della radio DAB, tramite i canali social - YouTube e Facebook - di Radio Libertà, nonché al canale 252 del Digitale Terrestre (in forma libera, senza necessità di abbonamenti ma semplicemente digitando 252 sul telecomando).