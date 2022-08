Confapi, Maurizio Casasco: "Un plauso a Mario Draghi sugli extraprofitti"

05 agosto 2022 a

Plauso al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che si è dichiarato pronto a intervenire con ulteriori misure in merito alla tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese energetiche i cui introiti finora sono stati inferiori alle previsioni. È da tempo, infatti, che Confapi sostiene la necessità di ridistribuire al Paese e al sistema produttivo gli extraprofitti di tali aziende. È il momento, in previsione di un autunno difficile per imprese e lavoratori, che tutti facciano la loro parte con responsabilità''. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco.