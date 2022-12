La storia di Asja, dalla sindrome di Down alla laurea in Scienze Motorie

03 dicembre 2022 a

Asja è una ragazza di 23 anni affetta da sindrome di Down che ha conseguito la Laura in Scienze Motorie e sportive. La sua storia è stata raccontata da fortuneita.com in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre oggi, sabato 3 dicembre. Se Asja è diventata una bella storia da raccontare, nonché un esempio di vita è anche grazie al sostegno di persone come Giorgio Albertini, promotore e fondatore del reparto pediatrico dell’Irccs San Raffale di Roma, scomparso nel 2017 e ricordato da Asja nella sua tesi.