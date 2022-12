A Lorenzo Marchetti il Premio Virgo “Raimondo Vianello”

08 dicembre 2022 a

Sabato 10 dicembre, a Filottrano, in provincia di Ancona, andrà in scena la prima edizione del Premio VIRGO “Raimondo Vianello”, un grande spettacolo di intrattenimento in memoria dell’indimenticato Maestro a cui parteciperanno tantissimi big dello spettacolo italiano per raccontare aneddoti e curiosità sul conduttore originario proprio di Filottrano. La kermese, che sarà condotta da Barbara D'Urso, è organizzata dal Fondo Virgo con Luca Paolorossi, nell'ambito di una serie di iniziative socio-culturali che, dall'8 al 10 dicembre, celebreranno lo Spettacolo dei Borghi e il Made in Italy, in un luogo votato alla manifattura pregiata, centro nevralgico dell'industria tessile a livello europeo. La manifestazione ospiterà numerose celebrities dello show-business, da Maurizio Costanzo a Katia Ricciarelli, da Pippo Baudo a Iva Zanicchi, solo per citarne alcune. Tra i premiati, anche Lorenzo Marchetti, direttore creativo di Virgo Cosmetics che, a soli 23 anni, ha già scalato le vette dell'imprenditoria internazionale, figurando tra i top manager più giovani e più pagati al mondo.

“Quando ero piccolo, guardavo le sit-com di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini insieme ai miei nonni e, quando ripenso a loro, mi tornano alla mente momenti spensierati della mia infanzia”, ha raccontato Marchetti, che sabato prossimo riceverà il prestigioso Premio Virgo “Raimondo Vianello”. “Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio perché, attraverso esso, è come se mi facessi portavoce di tutti i ragazzi della mia età, di tutti i ragazzi che, come me, appartengono alle nuove generazioni e che, quindi, purtroppo, non hanno avuto né l’onore né il privilegio di poter vivere appieno gli anni di Raimondo e Sandra con tutti i loro programmi e i loro successi. Parlare di Raimondo sblocca dentro di me dei bellissimi ricordi del passato – ha continuato il giovanissimo top manager – di quando, la domenica, andavo a pranzo a casa dei miei nonni e insieme a loro riguardavo le puntate di Casa Vianello; trascorrevo attimi di intensa felicità e di vera spensieratezza insieme alla mia famiglia che Sandra e Raimondo rappresentavano benissimo nella loro serie televisiva. Secondo me, il loro punto di forza era proprio quello di riuscire a portare sul piccolo schermo la normale quotidianità di tutte le famiglie italiane.

E’ stata questa la chiave del loro successo – ha concluso Marchetti – quella di riuscire ad entrare nelle case degli italiani e a rappresentarle con pienezza e veridicità. Li stimo molto anche perché sono riusciti a mantenere uniti i loro due mondi, nonostante tutto e nonostante tutti, arrivando fino alla fine delle loro esistenze mano nella mano e sostenendosi fino in fondo”.