Giuseppe Martucci presenta la nuova collezione B17

Francesco Fredella 22 dicembre 2022

Arriva la nuova collezione B17 Spring/Summer 2023, ricca di energia e positività. Il suo concept è il risveglio delle emozioni, dei sensi e dell’amore, delle good vibes attraverso un viaggio nei colori che da sempre come una cromoterapia influenzano lo stato d’animo di chi li indossa.

Sempre contemporaneo, B17, con GLITCH VACANCY propone una serie di outfit che nelle stampe e nei colori riporta all’onirico, al digitale facendo leva sull’immaginazione trasportando i B17 fans in posti lontani, tropicali e ricchi di pace in contrasto con la realtà attuale.



L’energia B17 scorre tra i pixel glitch digital, forme 3d, tagli decisi, block materials e texture e colori fluo, neon che evocano la voglia di un ritorno ad una vita da protagonisti emozionante e colorata. Giuseppe Martucci come sempre con B17 segue una filiera totalmente italiana e artigianale applicando ai suoi outfit tessuti leggeri e traspiranti , abbinando texture differenti e filati impalpabili dalle superfici lucide. Un viaggio apparentemente semplice che nasconde un approfondito studio dei tessuti per realizzare capi morbidi e di alta qualità. Il look è originale grazie alle sue grafiche multicolor rappresentate come un caleidoscopio di colori. Le felpe, le tute, le t – shirt , i loghi stampati, le bande brandizzate applicate lateralmente, in vita e sui colletti hanno tagli puliti, tessuti freschi e comodi confezionati con cura maniacale. Lo stile è giovane e dinamico con un contrasto tra semplicità e raffinatezza espressa dall’originalità dei dettagli.



La gamma cromatica è una selezione di colori neon, psichedelici. Nell’uomo prevalgono il grigio chiaro, l’arancione, il nero, il lime ed il bianco, mentre nella collezione donna spiccano il nero, il rosso, il fucsia l’albicocca. Il tutto spesso presentato degradé, mixato fluo o colorblock a contrasto. Il Fit di questa stagione sia maxi che mini gioca sui tagli e le costruzioni come per la giacca decostruita anche sportiva, Le bande elastiche e la morbidezza e leggerezza dei tessuti accentuano la comodità e dinamicità d’utilizzo, senza rinunciare al glamour. La tendenza easywear della collezione quest’anno si arricchisce di accessori lime fluo per l’uomo e nero e ton sur ton per la donna sottolineandone l’utilizzo dailywear. B17 infatti è una collezione pensata per uno stile di vita adatto ad ogni momento della giornata, compreso l’outdoor e il tempo libero.