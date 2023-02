Bambini in casa famiglia, nonni e zii: "Ci allontanano ancora di più dai nostri nipoti"

15 febbraio 2023 a

Una richiesta-denuncia alle Autorità competenti per potere vedere le relazioni ufficiali fatte ai Servizi sociali del Municipio XV di Roma dagli educatori della cooperativa che seguono i bambini nei loro incontri nella casa dei nonni. E' il nuovo passo fatto da questi ultimi e dagli zii di M.V. e F. nella battaglia per fare emergere la verità e accendere un faro su quanto sta accadendo a questa famiglia dopo che al padre e alla mamma, protagonisti di una separazione conflittuale con tanto di denunce, è stata tolta la responsabilità genitoriale e i bambini, prima affidati per anni ai nonni, ora sono stati strappati a quella realtà per essere collocati in una casa famiglia insieme alla madre. "Noi abbiamo fatto una serie di denunce per chiedere approfondimenti su certi fatti e maggiore trasparenza- spiega la zia- e per tutta risposta adesso, sulla base di presunte relazioni fatte dagli educatori - che arrivano in casa, si godono il giardino, ridono e scherzano per un'oretta e vanno via - veniamo giudicati una famiglia pericolosa.

Eppure gli stessi educatori ci dicono com'è possibile che questi bimbi stiano là dentro, che vedono i bambini in condizioni igieniche a volte precarie e chiedono a noi di scrivere alla struttura, e il padre mentre è in terapia di famiglia viene addirittura accusato del fatto che i nonni e gli zii lavano i bambini. Che grave colpa... L'educatrice, da parte sua, dichiara di avere comunicato queste cose ai Servizi sociali... E invece ci ritroviamo che vogliono diminuire ancora la possibilità di incontri da parte dei nonni con i bambini, arrivando ad appena 2 ore una volta al mese e lasciare al padre solo incontri protetti perché' ha una famiglia dietro e perche' lavora nell'azienda di famiglia. Un giudice gli ha anche suggerito di cambiare lavoro, glielo trovasse lui un altro impiego... E' assurdo. Intanto invece alla madre, che ricordiamolo non ha la genitorialità, viene permesso di portare i bambini a casa sua per il weekend, anche in presenza di altre persone. Se accade qualcosa, chi è il responsabile?". Questo poi, accade "mentre non si tiene conto di tutta la ricca documentazione presentata da noi che i Carabinieri hanno raccolto e inoltrato- dice ancora la zia- Non è stato approfondito lo stato dei bambini, non si è indagato sulle multiple violazioni del decreto da parte della madre. E poi c'erano i referti dei Pronto soccorso, le dichiarazioni dei nostri nipoti su bruciature ricevute, le loro richieste di aiuto, i loro racconti registrati e le loro paure. Per non parlare delle omissioni da parte dei Servizi sociali. Tutto da noi raccolto e arrivato all'attenzione del Tribunale". "Esiste inoltre- aggiunge- un ampio passo della relazione della Ctu in cui la bambina descrive il modo in cui la mamma bruciava per ben due volte il fratellino con una sigaretta... Tutto ciò è stato sottovalutato o cosa altro?".

Ma non solo. "Un giorno il bambino si è presentato con un occhio nero e il padre ha chiesto notizie al tutore. La risposta è arrivata 8 giorni dopo... e dal curatore, il quale ha semplicemente riportato una nota della struttura che ha affermato che il bambino era caduto. Nessuno della struttura, a cominciare dalla responsabile, ha sentito però la necessità - viste le condizioni, che saranno state anche peggiori rispetto a quando abbiamo visto nostro nipote - di portarlo al Pronto soccorso o semplicemente contattare il pediatra, magari per un controllo... Incredibile da parte di una struttura che ha questa responsabilità, visto che quest'ultima non è della madre". "Siamo stanchi di queste omissioni, e delle tante calunnie che arrivano dalla mamma dei nostri nipoti anche durante la terapia di famiglia, pure assurdamente supportata dalla dottoressa, ma anche delle offese delle operatrici della struttura, delle suore, dei certificati Covid positivi che poche ore dopo sono invece negativi- conclude la zia- E' tutto incredibile. Da una parte tante bugie e ombre, dall'altra fatti documentati, certificati e prove consegnate alle forze dell'ordine e ai Tribunali. Ci siamo rivolti anche al curatore e al tutore perché intervenissero. Niente... Torniamo quindi con ancora più forza a chiedere giustizia e riteniamo ancora necessari dei controlli molto più approfonditi in merito a tutta questa vicenda".