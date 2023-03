E80 Group acquisisce Ermes-X. Prosegue il piano di investimenti su talenti e nuove tecnologie software

02 marzo 2023 a

- La multinazionale dell'intralogistica con sede a Viano prosegue il suo investimento sui giovani talenti e acquisisce Ermes-X.

- Ermes-X, la startup fondata da tre giovani italiani, è stata integrata all’interno di E80 Group anche per contribuire allo sviluppo di SM.I.LE80, piattaforma software per la gestione integrata delle operazioni all’interno delle smart factory di tutto il mondo.

- Un ulteriore passo avanti nello sviluppo del software che prevede l'ingresso di ulteriori profili nei prossimi due anni.

-“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con Ermes-X e l’aver ricevuto l’interessamento da parte di E80 Group è stato un riconoscimento molto importante. Non un traguardo, ma la possibilità di poter proseguire il nostro percorso professionale all’interno di un’azienda che ha l’innovazione tecnologica nel proprio DNA” Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella fondatori di Ermes-X.

L'intelligenza al centro, la continua innovazione dei processi e l’investimento sul talento: una delle ultime iniziative di E80 Group, la multinazionale di Viano, specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione, è l'acquisizione di Ermes-X, startup di Piacenza attiva nello sviluppo e fornitura di applicativi software legati al mondo della logistica e automazione industriale volti ad incrementare flessibilità ed efficienza dei processi, garantendone al contempo la continuità digitale.

Grazie a una strategia fatta di sinergie aziendali e rinnovamento continuo, E80 Group, che ha anticipato il concetto di smart factory già nel 1992, da oltre 40 anni continua a creare occasioni di business per i propri clienti, opportunità di lavoro ed occupazione. In seguito all'acquisizione del 100% di Ermes-X, il gruppo offre così ulteriore impulso allo sviluppo del software che rappresenta da sempre il valore aggiunto delle sue soluzioni.

E80 Group si configura pertanto sempre di più come una software house all’avanguardia; oltre un terzo della popolazione globale è infatti rappresentata da profili specializzati nello sviluppo software e in attività di ricerca e sviluppo; ambiti dove il Gruppo inserirà decine di nuove figure professionali nei prossimi due anni.

Fondata da Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella, durante gli studi universitari (Politecnico di Milano e Bocconi) Ermes-X si distingue nel panorama delle startup per la capacità di sviluppare software innovativi utilizzando algoritmi di ricerca operativa e intelligenza artificiale.

Il team di Ermes-X supporterà lo sviluppo di SM.I.LE80 (Smart Integrated Logistics), la piattaforma software di E80 Group che garantisce la conduzione ottimale delle operazioni logistiche, dall’ingresso delle materie prime fino alla completa gestione del magazzino e delle spedizioni, dialogando con il gestionale ERP della fabbrica del cliente, garantendo tracciabilità, efficienza e sicurezza all’interno delle smart factory.

“Ho avuto il piacere di conoscere ERMES-X ed i suoi fondatori alcuni mesi or sono e sono rimasto piacevolmente colpito dal mix delle loro competenze e dai risultati che sono riusciti a raggiungere. Questa operazione di acquisizione ci permette di accelerare il percorso evolutivo di SM.I.LE80 come piattaforma software e, al contempo, rende il team più solido e completo” spiega Marco Lorenzini, Software Products Director di E80 Group.

L'acquisizione di Ermes-X rappresenta un altro importante passo avanti da parte di E80 Group nell’investimento su talento, sviluppo tecnologico, condivisione di nuove competenze, e soprattutto su quel concetto di filiera corta che contraddistingue da sempre la filosofia del Gruppo.

“Abbiamo sempre posto al centro dei processi l'intelligenza distribuita e non la macchina, grazie al software che coordina e presidia un insieme di tecnologiche capaci di rendere 'intelligenti' tutti i nostri sistemi hardware - spiegano Enrico Grassi e Vittorio Cavirani, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Gruppo -. Da subito abbiamo compreso l’importanza di collaborare con i giovani fondatori di Ermes-X. Una sinergia che permette a Matteo Colonna, Davide Croci ed Eglis Mella di entrare a far parte di un Gruppo che darà ulteriore slancio alle loro innovazioni in un settore, quello dell’intralogistica, in continua espansione e dove lo sviluppo del software gioca un ruolo di primo piano. Ci impegniamo come Gruppo perché questa collaborazione rappresenti per loro un’occasione importante di crescita professionale e personale in un contesto internazionale e dinamico, e ci auguriamo che sia fonte di ispirazione per tutti i giovani che credono nel futuro. Investiamo su di loro e sulle loro idee - proseguono il Presidente Grassi e il Vicepresidente Cavirani - perché siamo consapevoli che questo è il vero motore da cui nasce una collaborazione, il feeling che scatta tra le persone e le imprese: se i valori sono condivisi, le idee innovative e lo sviluppo coerente, energie e investimenti vengono ricompensati”.

Uno dei punti di forza di E80 Group è l’investimento sul talento e sulla formazione continua attraverso progetti di lifelong learning portati avanti attraverso le relazioni con numerosi istituiti e atenei, dall'ambito nazionale (università di Parma, Bologna, Modena e Reggio Emilia e Cattolica di Piacenza, Politecnico di Bari) a quello internazionale (Università Tecnologica di Monterrey -Messico, AGH Scienze e tecnologie di Cracovia - Polonia e University of Illinois di Chicago – USA) fino alla fondazione dell’Academy interna che ogni anno prepara e aggiorna una popolazione aziendale con un’età media pari a 37 anni.

Grazie a questo costante investimento su formazione e innovazione dagli anni Novanta ad oggi, E80 Group ha potuto consegnare al mondo oltre 7.000 veicoli a guida laser (Agv/Lgv), 2.700 sistemi robotizzati, e, dal 2016, 50 magazzini automatici ad alta densità, completando 400 smart factory, il tutto gestito dalla piattaforma software SM.I.LE80.

Una spinta costante al progresso tecnologico Made in Italy che si è tradotta in 30 sistemi brevettati lungo 40 anni di attività, un risultato frutto dell’expertise maturata in differenti settori industriali e dell’investimento costante in ricerca e formazione del personale. Questa filosofia contribuisce anno dopo anno alla crescita di E80 Group, con un ordinato vicino ai 640 milioni di euro nel 2022, con ben 14 filiali nel mondo e oltre 1200 dipendenti.

COMPANY PROFILE

E80 Group, fondata nel 1980, è specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche automatizzate e integrate per le imprese produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione, principalmente nei settori food, beverage e tissue.

Grazie a tecnologie innovative e ad analisi approfondite dei processi logistici dei clienti, ha anticipato negli anni Novanta il concetto di Industria 4.0: la smart factory sostenibile, sicura ed interconnessa. Le soluzioni tailor-made del Gruppo permettono di ottimizzare tutte le operazioni della supply chain.

Oltre ai sistemi hardware, come i veicoli a guida automatica e laser, robot di pallettizzazione, , fasciatori ed etichettatrici robotizzate, sistemi di ispezione pallet, magazzini automatici ad alta densità e soluzioni di stoccaggio e di case e layer picking, il Gruppo ha sviluppato la piattaforma software SM.I.LE80 (Smart Integrated Logistics) che garantisce l'integrazione tra sistemi e flussi e la tracciabilità dei prodotti movimentati, dall'ingresso delle materie prime alle spedizioni.

Ad oggi, E80 Group ha realizzato 400 smart factory in diverse parti del mondo, installato oltre 2.700 sistemi robotizzati, 7.000 veicoli automatici a guida laser e, dal 2016, 50 magazzini automatici ad alta densità. Con l'obiettivo di essere sempre vicina ai propri clienti, ha aperto 14 filiali in diversi paesi del mondo, e offre servizi di consulenza e assistenza digitali 24/7 per garantire la massima efficienza degli impianti nel tempo.