Andrea Liconti è virale su TikTok: il re delle trattative si racconta

“Oh mamma mamma mama…”: Andrea Liconti canta. Ride. Scherza. Il suo modo di acquistare e vendere diventa virale su TikTok. I suoi video fanno impazzire i fan. “È nato tutto per caso”, commenta. Liconti in Rete viene definito “il re delle trattative”: su TikTok, Instagram, Twitch rende partecipe i fan, i social sono per lui terreno fertile per lui. È molto imitato, ma al tempo stesso resta inimitabile: la sua è un’ascesa particolarissima.

"Inizialmente avevamo un social media manager che se ne approfittava della nostra scarsa conoscenza dei social e per diverso tempo realizzava post e qualche contenuto ma spendevamo cifre sproporzionate”, racconta Liconti. “Avevamo solo 15mila followers e un bel giorno ho deciso di fare una live, poche persone collegate… Mi hanno bannato il profilo perché c'era una canzone in sottofondo. Mi è cascato il mondo addosso", dice ancora. Per lui è provvidenziale l'incontro con lo youtuber Andrea Galeazzi, grazie al quale conosce un nuovo social media manager. Nuova strategia. Nuovi contenuti. Ed ecco il successo. "Arrivò in negozio un ragazzo di nome Igor Cobalchini, non gli diedi molta importanza. Mi vide fare una trattativa in negozio e decise di farmi aprire il mio profilo personale dicendomi: tu sarai il motore dell’attività: fai vedere il momento della trattativa e porta i followers dentro il tuo quotidiano, non fermarti mai e vedrai che funziona”, dice Liconti. "Così iniziai, anche grazie ad un influencer a target, a decollare. In pochi mesi cambiò il mio lavoro. Poi arriva anche Tik Tok".

A novembre 2021, nel giro di 3 mesi, le trattative di Andrea fanno il giro della Rete e diventano virali. Apre un canale su Twitch e aumentano i fan. Viene intervistato da Le Iene con una vera consacrazione per la compravendita on line di borse.