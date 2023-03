Azerion, crollo in Borsa dopo l'inchiesta: anche il co-Ceo si autosospende

13 marzo 2023 a

a

a

Brutte notizie per Azerion. L'azienda è affossata alla Borsa di Amsterdam. Dietro, con ogni probabilità, l’annuncio dell’indagine avviata dall’Afm, l’autorità del mercato finanziario olandese, che ha portato all’auto-sospensione del co-ceo Atilla Aytekin. L’indagine è collegata alla conformità all’articolo 15 del Regolamento sull’Abuso di Mercato e si concentrerebbe sugli azionisti di Principion Holding B.V., inclusi i co-CEO della società. Per questo il manager avrebbe deciso, d’accordo con il Supervisory Board della società, di dimettersi immediatamente dai suoi doveri e responsabilità di co-CEO, nell’interesse dell’azienda e dei suoi azionisti. E a stretto giro le conseguenze sono arrivate. Attorno alle 19 il titolo della società turco-olandese - che vende e pubblica pubblicità digitale nei videogiochi online - perde 27,12 per cento.