Aspiredil, il benessere in casa: come migliorare comfort e igiene delle abitazioni

Al giorno d’oggi si avverte la necessità di vivere in un ambiente salubre, che consenta di attuare uno stile di vita migliore. Non è un mistero che oggi occorra sempre mettere al centro il benessere delle persone che stanno costruendo o ristrutturando una casa. Ed è proprio questa la scintilla che ha fatto nascere, oltre 30 anni fa, Aspiredil. Si tratta di una realtà che ben conosce i benefici e pregi di una casa pulita e che fa scoprire a tutti i suoi clienti i segreti necessari per l’ottenimento di un’abitazione finalmente libera da aria insatura: “Oggi si parla sempre più diffusamente di ventilazione meccanica controllata – sottolinea il titolare di Aspiredil, Igor Pizzinato - questo sta infatti diventando un sistema di primaria importanza per le nuove abitazioni, anche ai fini di garantire un risparmio energetico e un contenimento dei costi. Grazie alla vmc, inoltre, si può respirare un’aria salubre tra le mura domestiche”.

L’AZIENDA CHE PUNTA AL BENESSERE

E ben si comprende come oggi, anche per via del pericolo di contagio dei virus la cui incidenza è maggiore negli ambienti dove è scarso se non nullo il ricambio d’aria, e quindi per la conseguente necessità di tutelarsi, che la vmc assume una fondamentale importanza, grazie al suo sistema automatico di ricambio dell’aria indoor che porta in casa aria sempre rinnovata e trattata. Da oltre 30 anni, come accennato, esiste un’azienda che è al servizio di famiglie e professionisti per la fornitura di tecnologie per il miglioramento del comfort, igiene e benessere all’interno delle abitazioni: “Aspiredil è lo specialista nel miglioramento del comfort domestico e della qualità dell’aria indoor – aggiunge il titolare, Igor Pizzinato – perché oggi le case presentano un grado di isolamento molto alto che, tuttavia, non consente un adeguato ricircolo interno dell’aria, né micro ventilazione. In questo modo l’insorgenza di muffe e di altri piccoli inquinanti è molto frequente. Noi di Aspiredil lavoriamo al fianco delle persone per aiutarle a respirare aria pulita in una casa salubre, libera da polveri e da muffe, grazie a moderne tecnologie per il comfort abitativo”.

ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA E VENTILAZIONE MECCANICA

Aspiredil fornisce soluzioni nell’ambito di Aspirazione Centralizzata Residenziale, Aspirazione Centralizzata nel Terziario, Ventilazione Meccanica controllata e Dispositivi di Trattamento dell’aria. Da sottolineare che ciascuno di questi interventi può essere tranquillamente utilizzato dal cliente in sinergia con l’altro. Numerosi sono i servizi che Aspiredil è in grado di erogare: dal sopralluogo in cantiere all’intervento di assistenza e manutenzione, dallo studio di un progetto di impianto terziario al rapporto commerciale con clienti e fornitori. Sono proprio queste esperienze che hanno fatto crescere e formare Igor Pizzinato, un tecnico specializzato per l’aspirapolvere centralizzato e la ventilazione forzata per il ricambio d’aria. Il signor Igor è oggi il titolare di Aspiredil. Nel 2012 Pizzinato ha avviato Aspiredil Srl, subentrando alla precedente attività di famiglia, che si è occupata per più di 25 anni di impianti di aspirazione centralizzata e dal 2017 ha sviluppato un nuovo ramo sulla ventilazione meccanica controllata.

AICOCEN E GLI ALTRI PRODOTTI

Tra i prodotti disponibili, ecco il tubo retrattile a scomparsa Retraflex. Si tratta di un tubo flessibile di aspirazione che si estrae direttamente dalla bocchetta a muro e che rappresenta il nuovo standard per l’impianto di aspirazione centralizzato di casa. Poi ecco le Centrali Aspiranti Beam Electrolux, l’aspirapolvere centralizzato più venduto al mondo. Da non dimenticare anche le centrali aspiranti Globo, prodotte direttamente da Aspiredil, semplici e professionali e frutto dell’esperienza maturata dall’azienda nel corso degli anni. La carrellata prosegue con le Bocchette e griglie vmc Disappair per sistema di ventilazione forzata. Stiamo parlando di griglie di ultima generazione 100% made in Italy, pensate per un abbellimento estetico dell’impianto vmc di casa. Una grande novità targata Aspiredil è anche rappresentata da Aicocen, il moderno prodotto di aria compressa centralizzata che si integra con l’arredo e che può essere utilizzato per la pulizia della casa. E da oggi è disponibile anche l’avveniristico Laundry Jet, l’aspira biancheria automatico di casa, con il quale è possibile trasportare biancheria e vestiti.