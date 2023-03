Sicurezza sul lavoro: Tecnologica Service lancia la rivoluzione digitale per abbattere infortuni e incidenti

25 marzo 2023 a





Tecnologica Service celebra il suo venticinquesimo anniversario. Fondata nel 1998 dall’Ingegner Benito Macchiarola, l'azienda si è affermata come leader nel settore della sicurezza sul lavoro, fornendo soluzioni di alta qualità a clienti di ogni dimensione e settore, non solo in tutta Italia, ma anche all’estero.

Il traguardo è stato celebrato oggi con un evento che si è svolto all’Hotel Baia di Ulisse di Agrigento, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’Assessore ai Beni Culturali di Regione Sicilia, Francesco Scarpinato, il fondatore e General Manager di Tecnologica Service, Benito Macchiarola, il Presidente di AIDI, Andrea Pierleoni, l’Amministratore Delegato di Scaligera & Intracarni Company, Alessandra Di Salvo, il Direttore Generale di Joeplast, Sergio Messina, e il Responsabile dell’Ufficio Legale di Tecnologica Service, Federico Lentini.

Nel corso dell’evento, che è stato moderato dal giornalista Francesco Vecchi, conduttore di Mattino Cinque, è emersa l’importanza della preparazione e prevenzione sul fronte della sicurezza sul lavoro. Le aziende, gli enti, le istituzioni e i professionisti che si sono affidati a Tecnologica Service nel corso degli anni hanno, infatti, ridotto in media del 50% il numero di infortuni, con punte del 90% nei casi più virtuosi. E il trend positivo ha resistito anche lo scorso anno.

Dati che diventano ancora più significativi se confrontati con il quadro generale. Stando alle denunce registrate dall’Inail, infatti, nel 2022 in Italia si sono registrati 697.773 infortuni sul lavoro, 1.090 dei quali con esito mortale, con un incremento del 25,7% rispetto al 2021.

In Sicilia l’incremento è stato addirittura più forte, con un 37% di infortuni in più rispetto al 2021. Le 32.409 denunce registrate lo scorso anno sull’isola, 60 delle quali per incidenti con esito mortale, rappresentano il dato più alto dal 2011 a oggi. E, anche se l’effetto della pandemia da Covid-19 pesa in maniera significativa sulle cifre dell’ultimo triennio, sia per le misure di contenimento sia per i numeri riferiti agli infortuni da Covid-19, è evidente che c’è ancora molto da fare.

In tal senso Tecnologica Service ha presentano una novità assoluta, che promette di rivoluzionare il campo della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro: una piattaforma di gestione Cloud che consentirà alle aziende di integrare tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza e di raccogliere in tempo reale tutte le attività e gli adempimenti. Dalla formazione al training on the job, dalle certificazioni alle scadenze, dagli adempimenti alle ispezioni, fino alla gestione delle figure professionali coinvolte, del personale e a molto altro. Un salto tecnologico che consentirà controlli e verifiche ancora più accurati e puntuali.

"È con grande orgoglio e gratitudine che celebriamo questo traguardo importante", dichiara l’Ingegner Benito Macchiarola. “Siamo grati ai nostri clienti, ai nostri dipendenti e ai nostri partner per aver reso possibile questo successo e siamo molto felici di aver potuto contribuire alla sicurezza di tante realtà pubbliche e private in questi 25 anni”.

Grazie a un team di esperti altamente qualificati e una vasta gamma di prodotti e servizi, l'azienda ha affrontato le sfide della sicurezza sul lavoro con successo. E, grazie alla consulenza in materia di lavoro, organizzazione delle risorse umane e gestione della sicurezza garantita dall’Avvocato Federico Lentini, Responsabile dell’Ufficio legale di Tecnologica Service, ha assicurato la miglior assistenza possibile anche dal punto di vista legale.

Obiettivi raggiunti grazie alla creazione di soluzioni personalizzate per garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro. Non solo nei settori per i quali più facilmente ci si immagina che questa rappresenti un aspetto fondamentale, come l’Industria, l’Edilizia, i Trasporti, il Petrolifero, la Sanità e l’Energia, ma anche in tanti ambiti nei quali la sua importanza è spesso meno evidente agli occhi dei non addetti ai lavori, come il Turismo, la Scuola, il Commercio, i Servizi e le Utilities. Ma c’è di più. Tecnologica Service, infatti, è specializzata nell’analisi dal punto di vista organizzativo e nell’accompagnamento necessario per il conseguimento e mantenimento delle Certificazioni di Qualità, Ambiente e Sicurezza relativamente agli standard ISO 9001 (Qualità), ISO 14001(Ambiente), ISO 45001 (Sicurezza), cosa che consente di curare e ottimizzare l’organizzazione dei clienti a 360 gradi.

"I nostri 25 anni di esperienza ci hanno insegnato che non esiste una soluzione unica per tutti. Per questo motivo, forniamo soluzioni personalizzate per ogni cliente, utilizzando i nostri prodotti e servizi per creare un ambiente di lavoro sicuro e protetto, cosa che rappresenta un aspetto fondamentale anche per la competitività delle imprese", ha aggiunto Macchiarola. “Il nostro impegno è quello di continuare a fornire soluzioni innovative per consentire ai nostri clienti di mettere in sicurezza le loro attività e dipendenti e di adeguarsi a normative complesse e in costante evoluzione”.