L'esoscheletro Atlas 2030 per i bambini: l'innovazione dell'IRCCS San Raffaele

Francesco Infarinato, responsabile del Laboratorio di Bioingegneria della Riabilitazione dell’IRCCS San Raffaele, negli studi di Rai 3 risponde alle domande di Paola Severini, giornalista e conduttrice di O anche No, il programma di inclusione sociale e disabilità andato in onda domenica 26 marzo. Il tema è l’esoscheletro ‘overground’ indossabile in età pediatrica per la riabilitazione del cammino di bambini di età compresa tra 4 e 10 anni con patologie neuromuscolari. Si tratta del primo - e unico - in Italia ed è stato presentato all’IRCCS San Raffaele l’8 novembre 2022 alla presenza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Il suo nome è Atlas 2030. È distribuito in Italia da Emac Tecnologia Vitale ed è l’unico al mondo che consente al bambino di muoversi liberamente. La sua unicità risiede infatti nella tecnologia elastica che si adatta al corpo di chi lo indossa, come dichiara Marsi Bionics, l’azienda spagnola che lo ha progettato. È il perfetto esempio di bioingegneria al servizio della disabilità: grazie alla presenza di 8 motori (due sull’anca, uno al ginocchio e uno alla caviglia su ciascuna gamba) assicura la libertà di movimento in tutte le direzioni ed è utilizzato in associazione con un sistema di supporto che garantisce la sicurezza del bambino al quale dà la possibilità di camminare in modo attivo, ripetibile e controllato, consentendo, al contempo, di interagire con l’ambiente in modo libero e sicuro. Questo sistema allo stesso tempo permette al terapista di interagire faccia a faccia invece di supportare il movimento dalle spalle del bambino. Così con un mix vincente di competenze e tecnologie trasversali l’equipe altamente specializzata del San Raffaele, pioniere dell’innovazione sanitaria, pone sempre rilievo alla centralità della persona e alla sua qualità di vita.