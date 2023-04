Armi e droga, uomo arrestato a Reggio Calabria: la pista suggerita da Klaus Davi

02 aprile 2023 a

Ancora una volta il giornalista Klaus Davi azzecca una posta investigativa con le sue inchieste. Si apprende stamattina dalla Polizia di Stato che Fabio Cilione titolare del Bar Coffee Club arrestato mercoledi dalla Polizia di Stato balzo' alle cronache perche' il suo esercizio fu oggetto di un attentato incendiario che avvenne un mese fa e che proprio Klaus Davi fu in grado di documentare in anteprima. All'indomani dell'attentato che subi' il suo locale, Klaus Davi si reco' sul posto per svolgere una inchiesta sulla 'faida' di Santa Caterina e parlo con diversi abitanti del quartiere e si recò anche nel locale di Cilione. Ricostruendo motivi e protagonisti della tensione fra i gruppi mafiosi.

Il giornalista sta infatti conducendo una inchiesta sui contrasti fra i presunti gruppi mafiosi di Santa Caterina (Reggio Calabria) in merito alle quali ha diffuso vari video. Il contrasto nel quartiere contrapporrebbe, secondo l'inchiesta svolta di Klaus Davi, la filiera dei Tegano di e altri gruppi criminali che cercano spazi nel quartiere. Klaus Davi si è recato piu' volte nel bar di Cilione come in tutta la zona e ha parlato con diversi esponenti della Santa Caterina criminale. Anche gli autori del vile attentato di cui e' stato vittima l'onorevole di Forza Italia Francesco Cannizzaro (in merito al quale il Cilione è completamente estraneo) potrebbero essersi appoggiati su gruppi criminali di Santa Caterina. Nei prossimi giorni Davi renderà noti altri sviluppi della vicenda che sta contrapponendo i Tegano di Archi e le cellule criminali di Santa Caterina.