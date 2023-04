White Mood, il brand che conquista anche l'ecommerce approdando nel mercato estero

Francesco Fredella 03 aprile 2023 a

a

a

"Durante la Pandemia abbiamo sperimentato nuovi canali di vendita. E così il nostro ecommerce ha preso vita": Fabrizio Dell’Ariccia, che ha fondato White Mood con sua moglie Emanuela, racconta l'exploit delle vendite on line. "Le nostre clienti, che scelgono l'ecommerce, hanno un'età che va dai 30 ai 60 anni", racconta ancora Dell'Ariccia. Il 75 % viene venduto on line in Italia, il rimanente all'estero: il mercato sta andando fortissimo anche fuori dai confini nazionali.



"La grande novità è il nostro spazio espositivo di 800 metri quadrati" - spiega Dell'Ariccia - "al suo interno realizziamo shooting fotografici e tante altre attività: abbiamo realizzato e concentrato tutta la nostra squadra con spazi dedicati ad ogni settore. Ad esempio, oltre all'area degli shooting, c'è la parte dedicata alla Comunicazione social, il segmento packaging dove ogni giorno vengono preparate le spedizioni con cura ed attenzione. Insomma stiamo investendo tanto anche in giovani che sono parte integrante della nostra famiglia".



WHITE MOOD, un’azienda che si occupa da moltissimi anni di abbigliamento donna e che parte dal retail con 4 negozi in centro a Roma, approda sul web in piena Pandemia. "L’idea ambiziosa nasce nel periodo del COVID dove tutte le attività erano chiuse e con mia moglie Emanuela abbiamo sentito forte il bisogno di non restare fermi, ma reagire". Oggi il suo progetto, ambizioso e lungimirante, sta crescendo giorno dopo giorno, abbiamo chiuso il 2022 con oltre 50 mila capi venduti solo nell ‘ E. COMMERCE e già il primo trimestre del 2023 si prospetta molto positivo con incrementi del 30% .Insomma tanta passione per un progetto che ci auguriamo possa crescere …sempre di più.