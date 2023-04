"Gli animali in giudizio": cani e gatti a norma di legge

Fernanda Fraioli 04 aprile 2023 a

Leggere un libro sugli animali in giudizio da una e trina – non mi si consideri blasfema – è difficile. Ancor più difficile è commentarlo, sempre perché una e trina resto.

Accezioni narcisistiche a parte, la triplice posizione – che mi deriva dall’essere al contempo, una giudice, una cittadina ed una gattara impenitente – rende piacevole da un lato e problematico dall’altro, esprimere posizioni in merito all’argomento magistralmente affrontato dal caro amico e collega Vito Tenore.



Ognuna di queste tre qualifiche mi porta a considerazioni differenti, indubbiamente confliggenti tra di loro che, però, ritengo ben possano ridursi ad unità senza, così, irritare chi trino non è. Cominciando dalla posizione di giudice non posso che leggere e commentare il rapporto con gli “esseri animali” con la stessa sequenza che il nostro caro autore ha dato al libro.

Tutte le giurisdizioni se ne sono occupate – ognuna per la propria competenza – posto che l’esistenza di una pluralità di giudici lungi dall’essere una bizzarria del legislatore, è una vera e propria esigenza di tutela dei diritti e degli interessi in gioco che, per espresso disposto costituzionale, il servizio giustizia deve assicurare.

E così troviamo pronunce che hanno dato vita ad una vera e propria giurisprudenza in tutti i campi: civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e, persino, costituzionale ed europea. Naturalmente, da questo angolo visuale, non si può non partire dalla novella dell’art. 9 della Costituzione che ha introdotto una modifica di non poco momento ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 del seguente tenore: “…..la legge disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

La prima volta della Costituzione, in armonia con la normativa europea la quale all’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa che: “… l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali”.



Con ciò, inequivocabilmente, si riconosce dignità agli animali, i quali non vengono più considerati alla stregua di cose materiali anche se, ai sensi del nostro Codice civile, essi sono ancora considerati come cose, oggetti e merci che possono formare oggetto di transazioni commerciali con un preciso valore economico.

Come cittadina, non posso che salutare con favore l’introduzione di una normativa che disciplini i rapporti perché ancora molti, troppi, sono i casi di convivenza forzata tra umani ed animali e non soltanto da compagnia che, magari, ci ringhiano sul marciapiede quand’anche al guinzaglio. Sono diventati, purtroppo, cronaca costante gli avvistamenti e la conseguente forzata convivenza con animali a vocazione non propriamente cittadina, almeno iniziale, come cinghiali o gabbiani che si fanno le foto con noi sui resti dell’antica Roma per poi soffiarci via il panino con annesso ferimento delle mani.



A dimostrazione della necessità di un intervento normativo che consenta di gestire ed affrontare al meglio la presenza di animali che trovano validi motivi per venirci a trovare sull’uscio di casa, basti pensare alla querelle da poco sopita (e forse neanche tanto), generata dall’emendamento della maggioranza di Governo, approvato in Commissione Bilancio, che prevede la possibilità di sparare alla fauna selvatica (quindi, non solo cinghiali, ma pure orsi e lupi) anche nei parchi ed in città che ha suscitato la decisa opposizione delle organizzazioni di protezione degli animali.

Contrasti e preoccupazioni rientrate dopo chiarimenti in merito che, purtuttavia, continuano a lasciare perplesso il cittadino medio il quale deve vedersi inciso nelle risorse comuni che, nella misura di € 500mila per ora, sono state destinate ad incrementare il fondo destinato a coloro che vengono danneggiati dall’incursione della fauna selvatica, per non parlare di quelle che verranno riservate all’adozione di un piano straordinario di durata quinquennale per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica.

Come mamma di una tenera gatta, infine, non posso che gioire di una tale innovazione normativa perché consente di generalizzare, con un margine di sicurezza, quel sentimento che ogni umano convivente di animale domestico, ben conosce. Follie che spaziano dalla rassicurazione di tornare presto ogni volta che si esce di casa, all’acquisto dell’ultimo modello di gioco per il nostro piccolo pet, probabilmente continueranno a non essere condivise con chi un animale non ha, ma, di certo, il riconoscimento normativo concorrerà alla formazione di quella coscienza civica che conduce alla valutazione del benessere dell’animale, sentendolo effettivamente come “essere senziente”.

L’animale, quindi, comincerà ad essere tutelato e difeso nella sua individualità e diventerà titolare di diritti specifici la cui declinazione è rimessa alla legge dello Stato e si abbandonerà la concezione dell’animale come “cosa”. Ne viene garantita la tutela nella sua forma più elevata, che è quella costituzionale, dal momento che è prevista come un dovere della Repubblica, la quale si dovrà anche e soprattutto far carico della risoluzione dei conflitti con gli esseri/interessi umani.

E allora, conclusivamente, è forse questo da intendere il punto di raccordo delle tre posizioni che generano differenti considerazioni, pur sempre finalizzate alla composizione degli opposti interessi. Vero è che tutto l’abbondante casistica giudiziaria che, solo in parte, ha dato origine al volume in commento è antecedente alla novella costituzionale, ma altrettanto vero è che l’auspicio è proprio quello dell’effetto deflattivo del contenzioso che finora è arrivato addirittura in Cassazione per una deiezione canina non raccolta di un amico cane e lasciata generosamente sul selciato o nei pressi di un ingresso qualunque, magari di chi animali con sé non ha.

Problema, questo, avvertito sia dai (non più possessori ma) fratelli biologici degli animali che da quanti si sentono prevaricati dalla loro presenza.

Molte sono state le questioni giuridiche di cui la magistratura (nella ripartizione indicata, ognuna per le proprie competenze), ha dovuto occuparsi spesso lasciando insoddisfatti sia gli uni che gli altri e sortendo quale unico effetto certo l’intasamento dei tribunali per quella che sostanzialmente è parva materia, ma che, però, originando da una mancata regolamentazione dei rapporti, vede contrapposti umani ed animali il quale, al contrario, è argomento di non poco momento come dimostra la sensibilità del Parlamento che ha voluto intervenire addirittura a livello più elevato nella scala gerarchica delle leggi.