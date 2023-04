Roberto Fiori Rocco e BeUnique Business Academy, la nuova frontiera della formazione online

13 aprile 2023 a

Che i social network e il digital marketing siano il centro della comunicazione è ormai fuori discussione. Ad averlo capito anche gli imprenditori vecchio stile spesso restii ad accettare il cambiamento. Sempre più persone, infatti, cercano aziende e professionisti per avere consulenze, strategie di marketing e supporto per espandere il business.



Tutto bene fino a questo momento, giusto?



Il problema è che giorno dopo giorno i social network si affollano di persone che si improvvisano social media manager e dicono di avere la soluzione per ogni problema. Si entra in un mare di confusione, spesso anche di incompetenza, e chi naviga nei social non capisce a chi rivolgersi per scalare effettivamente il proprio business.



“Be Unique”, l’ultima creazione del business coach e formatore Roberto Fiori Rocco



In mezzo a questa confusione, caotica e spesso disordinata, ecco però che arriva l’ordine, o meglio l’unicità. Roberto Fiori Rocco, fondatore della nota Alt Life Agency e da anni protagonista indiscusso del marketing in Italia, ha creato per il web il percorso di comunicazione perfetto insieme ai migliori professionisti del settore. Si chiama “Be Unique Business Academy” e contiene le informazioni e le strategie più efficaci e aggiornate in ambito di comunicazione.



Roberto Fiori Rocco è formatore, business coach ed esperto di digital marketing. Il meraviglioso “viaggio online” - come lui stesso ama definirlo - che ha da poco lanciato sul mercato è diviso in cinque tappe e indica la strada più precisa e dettagliata per scalare il proprio business online. Si chiama “Be Unique Business Academy” e, come già intuiamo dal titolo, è un invito a entrare nel vivo del marketing con un richiamo semplice e diretto: be unique, sii unico, sii te stesso.



Le cinque tappe di “Be Unique Business Academy”



Il percorso di “Be Unique” è diviso in cinque aree, ognuna delle quali è fondamentale per crescere nel proprio business.



Mindset. L’inizio di “Be Unique”

La tecnica da sola non va da nessuna parte. Puoi essere il freelance migliore, il coach più preparato o l’imprenditore più brillante, ma se non hai il giusto approccio, se non conosci i limiti da superare, e soprattutto se non sai come implementare le informazioni, sarai sempre punto a capo. Sarai sempre una persona preparata, con tantissime nozioni e informazioni ma quello che produci sarà soltanto confusione. E nessun risultato. E’ quindi necessario comprendere le strategie per intercettare le giuste informazioni, farle proprie, tradurle nella pratica e ottenere risultati migliori.



Comunicazione.

C’è chi ti spiega come fare i balletti su Instagram indicando le tre app per diventare milionario e chi, come gli esperti coinvolti nella seconda sezione di “Be Unique”, da anni lavora con brand, influencer e imprenditori tra i più famosi a livello nazionale e internazionale. Questi professionisti sanno perfettamente cosa serve per creare un’autorità online capace di posizionarsi e dar vita a un ecosistema ad alta conversione economica. Nel modulo “Comunicazione”, cinque noti professionisti a livello digitale sono pronti a guidarti alla scoperta del personal branding, del copywriting e di come utilizzare perfettamente le piattaforme social.



Strategia.

A metà del percorso di “Be Unique”, il grande “viaggio online” concepito da Roberto Fiori Rocco, sono presentate le tecniche più efficaci per posizionarsi nella mente dell’utente come esperto e autorità del proprio settore.

Quando comprendi che in quanto professionista sei pagato per la tua reputazione e immagine e non soltanto per le tue qualifiche, apparirà di fronte a te una nuova strada da percorrere per vendere al giusto prezzo le tue competenze. Sono raccolte le tecniche più aggiornate e utilizzate da consulenti e marketers tra i più pagati al mondo.



Tecnica digitale.

In questa sezione di “Be Unique Business Academy” sono descritte le migliori tecniche per gestire in autonomia i processi di Posizionamento, Acquisizione e Automazione.

Verrai guidato step by step fino a comprendere come gestire le tue campagne, come costruire i tuoi funnel (spiegare) e come sfruttare a tuo vantaggio i processi di automazione nel marketing.



Fiscalità digitale.

Con i grandi amici di “Diritto del Web”, avvocati e commercialisti del mondo digitale, avrai accesso anche ad una serie di lezioni che pongono chiarezza sulla gestione fiscale del tuo business, importantissima ma spesso trascurata dai più. E’ con questa sezione che si chiude il viaggio online di “Be Unique”.



Ma non è finita qui…

Esattamente. Non è finita qui, perché oltre alle cinque tappe di “Be Unique” appena descritte sono presenti anche dei bonus che comprendono lezioni e live con i docenti dove poter approfondire ogni dubbio, questione o tematica utile al proprio business.



Perché “Be Unique” non è soltanto un percorso di formazione. E’ una comunità, una famiglia e uno spazio dove condividere idee, speranze, sogni ed emozioni.

Francesco Fredella