Maschio Gaspardo, approvato il bilancio 2023: utili in crescita del 32%

Il Consiglio di Amministrazione di Maschio Gaspardo S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Durante l’esercizio appena chiuso il Gruppo ha confermato il proprio trend di crescita economica: l’utile netto consolidato è pari a 26,2 contro i 19,8 milioni dell’esercizio 2021, registrando un incremento del 32%. Nel corso del 2022 il fatturato consolidato si attesta a 460 milioni di euro, registrando +19% rispetto ai 388 dell’anno precedente. Tale crescita è dovuta a un incremento dell’11 % in Europa e del 27 % nel mercato extra UE.

Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è passato da 53,3 a 65,2 milioni di euro con una differenza positiva del 22%; il reddito operativo (EBIT) è cresciuto del 26% rispetto allo scorso esercizio passando da 34,2 a 43,2 milioni di euro. L’indice di redditività ROE (Return on Equity), si attesta al 31% rispetto al 22% dell’esercizio 2021. La posizione finanziaria è pari a 64,9 milioni di euro.

Nel corso del 2022 Maschio Gaspardo ha riacquistato complessivamente 132.744 azioni proprie detenute dalle finanziarie regionali Friulia S.p.A. e Veneto sviluppo S.p.A. Allo stesso tempo la controllante Maschio Holding S.p.A. ha acquistato ulteriori 68.326 azioni di Maschio Gaspardo S.p.A. da Veneto Sviluppo S.p.A., riportando di conseguenza tutto il capitale di Maschio Gaspardo in capo ai fratelli Andrea e Mirco Maschio, rispettivamente presidente di Maschio Holding e presidente di Maschio Gaspardo. Inoltre, considerato il duraturo e consolidato rapporto con l’investitore istituzionale Friulia S.p.A., è stato contestualmente previsto un ulteriore intervento della finanziaria nel capitale di Maschio Gaspardo. Questo risultato è la conseguenza di un continuo miglioramento di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali, e conferma della validità della strategia intrapresa e della capacità dell’azienda di rispondere in maniera efficace le sfide poste dal contesto in essere.

Infine, nel corso del 2022, a conferma della solidità dell’azienda, Maschio Gaspardo è ritornata a fare acquisizioni. A novembre del 2022 infatti è entrata nel capitale sociale della Società Free Green Nature S.r.l. con sede in Colle Umberto (Treviso).



Free Green Nature S.r.l. è una start up innovativa costituita nell’anno 2020. La sua attività ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione e la produzione di macchinari ad alto valore tecnologico in particolare di attrezzature meccatroniche, di sistemi robotizzati per l’agricoltura e di macchine per il controllo di virus e batteri. Il primo progetto realizzato dalla Free Green Nature consiste nello sviluppo di Icaro X4, un robot innovativo brevettato, per il trattamento dei vigneti con raggi UV-C, completamente autonomo, che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale fino al 90% rispetto alle tecniche convenzionali, che utilizzano i fitofarmaci. Questa acquisizione ha permesso a Maschio Gaspardo di allargare la gamma prodotti, entrando nel segmento dei robot per la viticoltura e acquisendo nuove conoscenze in un ambito molto specifico, quello della meccatronica, dove il know-how è di fondamentale importanza per lo sviluppo di macchine sempre più innovative.

“Il 2022 è stato un anno di fondamentale importanza per la nostra famiglia” - dice Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo - “poiché grazie anche al sostegno delle Finanziarie Regionali Friulia, Veneto Sviluppo e Finest abbiamo raggiunto con largo anticipo gli obiettivi del nostro Piano Industriale”. Nonostante il difficile contesto macroeconomico Maschio Gaspardo ha saputo gestire il mercato ottenendo performance significative. Oggi guardiamo al futuro con ottimismo, e con la consapevolezza che ogni cambiamento del sistema economico va affrontato con rapidità di adattamento, come abbiamo saputo fare in questo 2022 appena concluso. Sono estremamente soddisfatto dei risultati record di bilancio, che ci hanno permesso di concentrarci su nuove sfide. In questo senso l’acquisizione di Free Green Nature ha confermato la direzione della nostra azienda verso lo sviluppo tecnologico, perché il futuro, secondo noi, passa necessariamente attraverso l’innovazione”.

Aggiunge Andrea Maschio, Vice presidente di Maschio Gaspardo e Presidente di Maschio Holding: “Voglio innanzitutto ringraziare i dipendenti e i collaboratori, a nome della famiglia Maschio, per l’ottimo lavoro svolto e per il supporto imprescindibile nel raggiungimento dei risultati ottenuti. Quest’anno positivo è frutto di un grande lavoro di squadra. L’azienda è stata in grado di gestire non solo la crisi russo-ucraina, ma anche l’incremento dei prezzi e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, riuscendo a soddisfare il mercato in una fase di una forte domanda. Maschio Gaspardo continuerà in questo 2023 a lavorare per incrementare la propria posizione nei mercati - anche adattando i prodotti a specificità locali -e a impegnarsi per creare opportunità di ingresso in nuovi paesi. .Conclude Luigi De Puppi, amministratore delegato del Gruppo: “Siamo molto soddisfatti dei risultati economici ottenuti, frutto di una precisa strategia che abbiamo impostato già da tempo. L’azienda oggi è in condizioni patrimoniali ed economiche molto solide e si appresta, anche attraverso ulteriori acquisizioni, a cogliere le opportunità del mercato delle macchine agricole, alle quali guardiamo con interesse ogni giorno".