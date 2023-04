Dei bistrot, il nuovo trend della Milano by-night

17 aprile 2023 a

La settimana della Design Week sta per cominciare e non c’è modo migliore per iniziarla se non con l’inaugurazione di un nuovo locale nella zona della movida milanese : DEI BISTROT.



DEI BISTROT, situato in Moscova, ieri sera ha accolto nel proprio bistrot/lounge bar vip, influencer, personaggi della Milano Bene facendo vivere a tutti i presenti una degustazione culinaria di ostriche, cruditè… un vero inno al MADE IN ITALY.



Presente all’opening party Fabrizio Corona, con il figlio Carlos Maria.



Altri volti molto noti del web come Giada Folcia, Alessandra Gilioli, Elisa Ravasio, il casting director Ivan Corso, la massaggiatrice dei vip Alebis Gomez, la owner del brand Kimono Luxury, la Luxury Consultant Francesca Lovatelli Caetani con le telecamere di La7 e il giornalista Andrea Scazzola.



Presente anche lo staff di Atena Agency (Francesca Persi e Carlotta Borneo).



Tra un drink e l’altro, insieme al dj set di Maslita accompagnata dal voice over di Dj Mignon, DEI BISTROT ha fatto divertire gli ospiti fino a tarda notte.

Una preview dedicata a una Design Week e a una Milano by Night che finalmente tornerà in tutto il suo splendore!