Ponte sullo Stretto, Casasco: “Investimento necessario”

Maurizio Casasco è intervenuto in collegamento a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. Il deputato di Forza Italia e presidente della Confederazione europea della piccola e media industria privata ha toccato vari temi, a partire da quello legato al ponte sullo stretto. “È un’opera necessaria - ha dichiarato - non è importante quanti miliardi si investono, la parola d’ordine è necessario, perché vuol dire risparmiare tempo e favorire l’economia”.

Per quanto concernere pensioni, al momento siamo in una fase di transizione: “Probabilmente per quest'anno verrà mantenuta Quota 41, nel frattempo credo che il governo creerà un nuovo modello che sarà stabile per il futuro, senza ulteriori modifiche. Si tratta di un tema caro alla maggioranza, a Forza Italia e al presidente Berlusconi, che ha garantito di portare le minime a 1.000 euro al mese. Ricordo che Berlusconi è stato l'unico ad averle aumentate da 250 euro a 500 euro, poi per 15 anni non si è fatto più niente".