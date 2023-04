Brunetta sul Mose: “La più grande opera di ingegneria nella storia dell'umanità”

18 aprile 2023 a

Renato Brunetta è intervenuto all’evento “Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del Mose”, che si è svolto a Roma, presso l’aula dei gruppi parlamentari. “Abbiamo realizzato la più grande opera di ingegneria nella storia dell’umanità - ha dichiarato - nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Secondo i dati attuali il 70% della popolazione mondiale vive sulle coste, mentre il resto dell'umanità che abita l'entroterra dipende direttamente da queste realtà”.

“Per tale ragione - ha proseguito Brunetta - l’esportazione di un sistema come il Mose potrebbe beneficiare in modo profondo miliardi di persone. Una città come Venezia, che sorge in una laguna, non dovrebbe esistere a causa delle difficili condizioni ambientali in cui si trova, ma è riuscita a prosperare nel corso dei secoli grazie all'intelligenza e alla resilienza dei propri abitanti e delle persone che hanno lavorato per ideare soluzioni innovative a tutela del patrimonio culturale e ambientale dell’area".