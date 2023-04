Parabiago, la giornata medievale: presente Paola Frassinetti

20 aprile 2023 a

Domenica 16 aprile, l’A.C. “Parabiago Medievale” – in collaborazione con l’A.C. “El Bigatt” e con il patrocinio del Comune di Parabiago – ha organizzato una giornata medievale e la II Rievocazione Storica della Battaglia di Parabiago, alla quale hanno partecipato diverse Associazioni e Compagnie storiche e più di 5.000 cittadini parabiaghesi e no. Il taglio del nastro è avvenuto alle ore 10:00 e hanno partecipato il Sottosegretario all’Istruzione On. Paola Frassinetti, il Vicegovernatore della Lombardia Marco Alparone, il Consigliere Comunale di Milano Enrico Marcora e il Consigliere Comunale di Parabiago e Vicepresidente dell’A.C. “Parabiago Medievale” Giuliano Polito, che hanno dichiarato di avere apprezzato la manifestazione e si sono impegnati a sostenere ulteriormente il lavoro importante delle due Associazioni nell’organizzazione della stessa al fine di difendere e diffondere il patrimonio dalla grande portata culturale e storica della Battaglia di Parabiago, che è e resta una testimonianza dell’identità e della tradizione parabiaghese.