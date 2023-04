"Ragazzi che sparano": studiare e intervenire sulla devianza grave giovanile

22 aprile 2023 a

"Ragazzi che sparano" di Giacomo Di Gennaro e Maria Luisa Iavarone è un viaggio-inchiesta nella devianza grave minorile attraverso dati, storie e voci di ragazzi reclusi. Un fenomeno di cui non si parla molto, non adeguatamente esplorato né studiato. Un sommerso educativo e sociale che attende luoghi ed istituzioni per essere affrontato. L’area metropolitana di Napoli è la prima in Europa per un fenomeno di forte allarme sociale: l’uso di armi da sparo da parte di minorenni (FIRE, UE). A partire da tale questione il volume indaga il magmatico problema della devianza grave minorile nell’area individuata attraverso un lavoro di ricerca durato oltre 2 anni i cui risultati ricostruiscono una riflessione organica sul fenomeno in un paese in cui avanzano povertà educative, esclusione sociale e Neet.

Il volume restituisce anche strumenti formativi e di policy utili ad intervenire nell’area della rieducazione carceraria e post-carceraria per costruire interventi più razionali, competenti e di follow-up. Esigenza, d’altra parte, sentita dal Ministero della Giustizia che ha recentemente emanato un bando volto a reclutare professionisti specificamente da destinare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che necessitano di competenze aggiornate per l’intervento educativo in contesti ad alta complessità.