Per essere grandi serve una grande forza, vola virale Ayoubelbub su TikTok

Chi ha mai detto che a 23 anni non si possa raggiungere una piccola parte di un sogno nel cassetto da anni? Oggi parliamo di Ayoubelbub, nome con il quale è conosciuto sui vari social network su cui oggi si trova. Un nome particolare dato dal padre di un suo caro amico che purtroppo ora non c’è più. Ayoub ha iniziato questo percorso nell’anno 2014 su una piattaforma che tutti conoscono, parliamo di Facebook.

E’ proprio lì che inizia il percorso di questo ragazzo, che avviene con le prime pubblicazioni di vari video comici. La comicità per Ayoub è qualcosa di naturale, non solo su internet ma anche nella realtà lui si presenta così: un ragazzo buffo super simpatico. Successivamente nel 2019 si è spostato su quello che conosciamo con il nome di TikTok (chiamato Musical.ly un tempo). Su questo social network cinese si ha la possibilità di pubblicare video di pochi secondi di qualsiasi genere cercando di ottenere un maggior numero di visualizzazioni, likes e commenti che ti permettono anche di farti seguire dai vari followers e scalare la vetta.

Fortunatamente Ayoub è già molto seguito, infatti possiede quasi tre milioni di followers. Ha conquistato tutti con la sua chiave di lettura comica per ogni evento che deve affrontare quotidianamente. Ma sarà sempre stato tutto rose e fiori per lui? Ha confessato che non è affatto così. Purtroppo i suoi anni al liceo lo hanno segnato molto, è stato deriso e lasciato in disparte da molti, persino da amici stretti e parenti che lo giudicavano per chi è e quello che fa. Ma il lato positivo in questo è stato sicuramente la forza con cui da solo si è fatto strada sui social e con il sorriso ha affrontato anche questa situazione.

Una sua caratteristica sicuramente oltre alla comicità è l’astuzia che lo ha aiutato a fare le scelte giuste ed arrivare dove si trova ora. Non è un semplice buffone che ha deciso di fare video, ma è un bravo e intelligente ragazzo che ha fatto tante esperienze e girato il mondo e i suoi followers sono sempre stati lì a sostenerlo e ammirarlo. Spera un giorno di creare, costruire qualcosa di immenso e di essere ancora più fiero di quanto già è di se stesso.