Vanni Chiarotto, da calciatore di Serie C ad imprenditore di Serie A

Francesco Fredella 27 aprile 2023 a

a

a

Vanni Chiarotto, classe 1979, ex calciatore del Padova che militava nella Serie C, dopo aver appeso - volontariamente - gli scarpini al chiodo, è diventato un imprenditore di serie A nel mercato immobiliare.

Apre una piccola parentesi come procuratore senza avere troppa fortuna, da quel momento in poi arriva la maturità di Chiarotto per capire che il mondo calcistico non gli avrebbe potuto dare niente in più. Decide così di reinventarsi e lo fa attraverso il settore immobiliare, diventando un imprenditore di grande successo acquistando, ristrutturando arredando e successivamente affittando o rivendendo case.

Facendo un salto nel passato possiamo ricordare l’esordio di Chiarotto nella prima squadra del Padova nell’ormai lontano 1999. Nel corso del suo percorso calcistico incontra Di Marzio, una delle poche persone che ricorda con grande stima e affetto nell’ambiente calcistico, specialmente per la grande determinazione che gli è stata trasmessa dallo stesso; qualità che a Vanni è servita proprio per ricominciare da zero nel suo nuovo “campo da gioco”.

Decide cosi di partire a New York per due mesi in quello che lo stesso Chiarotto ha definito un viaggio meditativo, con in testa solamente i suoi pensieri e le sue nuove ambizioni.

Durante la sua permanenza in America conosce dei ragazzi italiani che prendono appartamenti in affitto e, una volta arredati, li sub-affittano ad altre persone interessate. Da quel momento l’illuminazione e l’idea di voler riproporre lo stesso modello di business in Italia.

Un salto nel vuoto che è costato a Vanni la vendita del piccolo appartamento che aveva acquistato con i soldi guadagnati come calciatore e la sua autovettura, tutto per cercare di racimolare il budget sufficiente per iniziare a testare il nuovo business nel quale aveva ormai deciso di inserirsi.

Acquista così due appartamenti di circa 150 mq ciascuno, li divide, li arreda, e crea cosi 5 unità abitative; l’intuizione risulta vincente e da quel momento in poi Vanni moltiplica gli investimenti anno dopo anno, fino ad arrivare, nel corso del 2021, ad aver acquistato, ristrutturato e rivenduto oltre 50 appartamenti.

Vanni, capo di se stesso, non ha uno staff organico al quale delega i lavori, anzi, è completamente autonomo e collabora con gli architetti che si preoccupano di presentare le varie documentazioni burocratiche nel comune di appartenenza. Tutto il resto del lavoro lo appassiona cosi tanto che divide gli spazi e arreda le case a suo piacimento.

Come per qualsiasi nuovo investimento ci sono stati anche i periodi meno fruttuosi e quelli di assestamento. Inizialmente Chiarotto andava a piedi per cantieri, investiva tutto il suo tempo nello studio dei mercati, nel capire quale fosse la zona più adatta nella quale andare ad investire, lo faceva attraverso l’uso di mappe, foto e piantine. Ha dovuto combattere anche con i giudizi della sua stessa famiglia, in quanto non è mai stato facile intraprendere un lavoro non convenzionale.

Grazie alla sua forte determinazione e perseveranza è riuscito non solo a lanciare e a scalare il suo business, ma anche ad insediarsi come esperto di arredamenti, tanto da venire contattato attraverso la sua pagina Instagram (@vanni.chiarotto) da proprietari di appartamenti e di negozi di moda per occuparsi dell’arredamento delle strutture.

Goal personale? arrivare a progettare 100 appartamento all’anno. Vanni è convinto che sia un obiettivo raggiungibile, parole d’ordine: organizzazione meticolosa del lavoro.

La storia di Vanni Chiarotto è un esempio lampante di come, con determinazione e voglia di farcela, si possa riuscire ad arrivare a qualsiasi obiettivo che si decide di fissarsi nella vita. Vanni ci è riuscito lasciando la sua zona di comfort (il calcio giocato) e buttandosi con grande fame e ambizione sulla sua nuova grande passione, l’arredamento e il mercato immobiliare.

Leggendo storie di successo come quella di Vanni è facile che in molti giovani - e non - nasca il desiderio di saperne di più circa questo modello di business assolutamente rivoluzionario e profittevole, infatti Vanni è prossimo all’apertura del primo podcast in Italia che tratterà del settore immobiliare. Nelle puntate che verranno registrate Chiarotto sarà sempre accompagnato dai migliori architetti e interior designer del settore immobiliare. Un tipo di iniziativa che, indubbiamente, troverà terreno fertile nel mondo dell’intrattenimento audio-visivo.